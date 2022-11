Sette film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando suggerimenti per decidere cosa guardare su Amazon Prime Video questo week end siete nel posto giusto, e dovete sapere una cosa: in questi giorni bisogna prestare la stessa attenzione alle novità e ai titoli in scadenza.

Perché tra le nuove uscite ci sono il docufilm su Emma Marrone, una commedia italiana ammiccante come Falla girare e anche un film con Kaley Cuoco (The Flight Attendant e The Big Bang Theory).

Ma tra i contenuti che nei prossimi giorni saranno cancellati dal catalogo ci sono perle come Casa Vianello, serie e film cult come Into the Badlands e The Gentlemen e la trilogia del Batman di Christopher Nolan. Quindi, insomma, fate scelte oculate e buone visioni!

Meet Cute (film Original) - data di uscita 25 novembre

Quando Sheila e Gary si incontrano, è amore a prima vista, finché non si scopre che il loro appuntamento magico non era per niente fortuito. Sheila possiede una macchina del tempo e i due si sono innamorati molte volte. Ma quando non le basta più passare la notte perfetta, Sheila viaggia nel passato di Gary per trasformarlo nell'uomo perfetto. Diretto da Alex Lehmann il film vede nel cast Kaley Cuoco, Pete Davidson, Kevin Corrigan e Deborah S. Craig.

Falla girare (film Exclusive) - data di uscita 25 novembre

In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan, un vanesio influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante. Nel cast Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido, Jun Ichikawa.

Sbagliata Ascendente Leone (docufilm Exclusive) - data di uscita 25 novembre

Sbagliata Ascendente Leone è il docufilm dedicato ad Emma, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo. Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un’idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione. Dentro e fuori dal palco. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza.

The Gentlemen (film 2020) - data di scadenza 30 novembre

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey.

Link Prime Video

Casa Vianello / Ritorno a casa Vianello (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 30 novembre

La celebre sit com ambientata nell'appartamento dei coniugi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Link Prime Video

Batman Begins (film 2005) - data di scadenza 30 novembre

Bruce Wayne tornato a Gotham City, la trova in preda al caos e alla delinquenza. Si trasforma nell'Uomo Pipistrello, giustiziere mascherato, che riporterà ordine e giustizia alla città.

Link Prime Video

Il Cavaliere Oscuro (film 2008) - data di scadenza 30 novembre

Per Il Cavaliere Oscuro, seguito di Batman Begins, si ritrovano insieme sul set il regista e l'attore, nuovamente ancora impegnato nella sua guerra contro il crimine.

Link Prime Video

Il cavaliere oscuro: Il ritorno (film 2012) - data di scadenza 30 novembre

Otto anni dopo la morte di Harvey Dent, Gotham è una città apparentemente pulita, ad eccezione della coscienza del commissario Gordon.

Link Prime Video

Into the Badlands (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 3 dicembre

Le Badland sono una società feudale nata sulla scia della distruzione della civiltà. La società è divisa tra 7 Baroni Rivali. Ogni Barone governa con il pugno di ferro con l'aiuto di un assassino conosciuto come Falciatore. Il più famoso e letale è Sunny. Sunny mette in salvo M.K., un ragazzino che è sopravvissuto a un'imboscata letale, ma ben presto scopre che nasconde un oscuro segreto.

Link Prime Video