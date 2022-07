Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ultima settimana di luglio con grandi entrate e dolorose uscite nel catalogo di Amazon Prime Video. Partiamo dalle novità: nei prossimi giorni arrivano il film Becky e soprattutto l'attesissima serie tv Paper Girls.

Passiamo ora ai titoli in scadenza nei prossimi giorni (ricordandovi sempre che a breve toccherà ai film di James Bond): tra le serie è prossima alla cancellazione SpongeBob SquarePants, tra i film invece vi consigliamo Amore, cucina e curry, La Maschera di Ferro e infine Tutta colpa di Freud (non la serie tv, il film originale). Buona settimana!

Becky (film 2020) - data di uscita 25 luglio

Il fine settimana di una giovane ragazza e di suo padre precipita quando alcuni detenuti fanno irruzione nella loro casa sul lago, scatenando il caos nelle loro vite.

Paper Girls (serie tv Amazon Original) - data uscita 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Amore, cucina e curry (film 2014) - scadenza 26 luglio

La famiglia Kadam lascia l'India per la Francia, dove apre un ristorante direttamente dall'altra parte della strada rispetto al ristorante con stella Michelin di Madame Mallory.

Tutta colpa di Freud (film 2014) - scadenza 31 luglio

Il caos dei sentimenti ha invaso le vite di tre sorelle. Per fortuna papà è uno psicoterapeuta. Una commedia di Paolo Genovese con Giallini, Gassman e Foglietta.

La maschera di ferro (film 1998) - scadenza 31 luglio

Ci troviamo in un’era di grande sofferenze. La causa di tanto dolore è il malvagio ed egoista Re di Francia, Luigi XIV (Leonardo DiCaprio) che riduce il popolo alla misera e alla fame. Quando la situazione si fa troppo pesante i famosi moschettieri ormai congedati, Athos, Porthos e Aramis decidono di liberare un misterioso e mascherato prigioniero… l’unica chance di sopravvivenza per Francia!

SpongeBob SquarePants (serie animata 2016, stagione 9) - scadenza 31 luglio

Chi vive in un ananas in fondo al mare? È Spongebob Squarepants, la spugna più simpatica di tutta Bikini Bottom. Cucina i migliori Krabby Patty del ristorante Krusty Krab e con il suo amico Patrick Stella riesce sempre a vivere folli avventure.

