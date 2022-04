Un film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Per l'ultima settimana di aprile sono in programma i fuochi d'artificio su Prime Video. In questi giorni, infatti, sulla piattaforma streaming di Amazon sono in uscita tre chicche da non perdere (qui invece tutti i contenuti in scadenza).

Per chi ama le serie tv, giovedì 28 escono i primi 5 episodi di Bang Bang Baby, terza serie italiana "scripted" (termine tecnico che indica i prodotti recitati, da distinguere rispetto agli show) di Prime Video dopo Vita da Carlo e Monterossi. Non solo: venerdì 29 esce anche la seconda stagione della serie animata Undone. Per chi cerca un film nuovo, invece, il 29 aprile esce anche I love America, con il ritorno sullo schermo della sempre amata Sophie Marceau.

Bang Bang Baby (serie italiana Original) - data uscita 28 aprile

Episodi: 10 (5 in uscita il 28 aprile, 5 il 19 maggio)

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi...

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Undone stagione 2 (serie Amazon Original) - data uscita 29 aprile

Dagli acclamati creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) arriva Undone, una serie d’animazione dramedy ed eclettica con episodi di mezz’ora che esplora la natura elastica della realtà attraverso gli occhi del suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ragazza di 28 anni che vive a San Antonio in Texas con sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo un incidente quasi fatale, Alma instaura una nuova relazione con il tempo. Sviluppa questa nuova abilità per poter scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk).

Nella seconda stagione, Alma si rende conto dell’esistenza di misteri profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno in famiglia è interessato a scavare con lei nelle scomode verità fino a che non riesce a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Durante la loro ricerca le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e motivazioni che le hanno rese le persone di oggi. Si accorgeranno che curando il trauma della loro famiglia tutte le loro vite possono migliorare.

I Love America (film Original 2022) - uscita 29 aprile

Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare, così Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale. Lì ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani) che ha trovato fortuna in America, grazie al suo iconico drag queen bar, sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro. Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri. Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa, nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.