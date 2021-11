Quattro film e serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Cercate qualcosa di nuovo su Amazon Prime Video per questo freddo week end di fine novembre? Siete nel posto giusto: ecco i nostri consigli per i prossimi giorni.

Iniziamo dalle due novità principali, due serie, più precisamente la terza stagione di Hanna e l'attesissima docuserie All or Nothing: Juventus, che mostrerà i retroscena della scorsa (complicata) stagione della Juventus. Restando alle serie tv, e forse ancor più attesa delle altre per chi non l'ha vista in prima tv su Sky, c'è la quinta stagione di This is us.

Per chi preferisce un film, invece, abbiamo selezionato quattro titoli: se avete tempo solo per due, allora vi consigliamo L'uomo invisibile con Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) e Emma con Anya Taylor Joy (La regina degli scacchi).

Buona visione e buon week end!

L'uomo invisibile (film 2020) - uscita 22 novembre

Intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce. Ma quando il violento ex di Cecilia si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena.

Emma. (film 2020) - uscita 22 novembre

Una giovane donna, Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), vive nell'Inghilterra dell'epoca georgiana. La ragazza si occupa di combinare matrimoni, in modo a volte maldestro e spesso invadente, tra le persone che conosce.

The Hunt (film 2020) - uscita 22 novembre

Dodici sconosciuti si svegliano in una radura.Non sanno dove si trovano o come sono arrivati lì. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo molto specifico, the Hunt (La caccia). Sulla scia di una cupa teoria cospirazionale nata su Internet, un gruppo della élite intellettuale si riunisce per la prima volta in una casa padronale remota per cacciare umani per sport.

This is us stagione 5 (serie tv 2020-21) - uscita 24 novembre

La stagione "pandemica" dell'amatissima serie tv che racconta il passato, il presente e il futuro della famiglia Pearson.

Hanna stagione stagione 3 (Amazon Original) - uscita 24 novembre

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna (Creed-Miles) sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

All or Nothing: Juventus (Amazon Original) - uscita 25 novembre

Genere: sportivo.

All or Nothing: Juventus porta gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico club durante una stagione chiave (2020-21) e seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli obiettivi sugli aspetti unici del Club Bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro. All or Nothing: Juventus mostra la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management.

City Hunter: Guerra al Bay City Hotel (film anime 1990) - scadenza 30 novembre

Il nuovo Bay City Hotel troneggia sulla città e la serata di inaugurazione sarà spettacolare, anzi, pirotecnica; partecipanti straordinari: un generale in fuga, il Pentagono e il potentissimo computer del Bay City. Oltre a Ryo Saeba, ovviamente.

