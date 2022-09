Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Gli italiani hanno votato, e da oggi e per i prossimi giorni e settimane la politica terrà banco, partendo dallo spoglio elettorale fino ad arrivare alla formazione del nuovo governo.

Fatta questa premessa doverosa, è anche vero che non si può vivere di sole maratone elettorali e confronti politici, quiindi se state cercando consigli su cosa guardare su Prime Video siete nel posto giusto.

Nei prossimi, oltre alla nuova puntata de Gli Anelli del Potere, c'è molto in arrivo sul catalogo di Prime. Iniziamo con uno show comico di Enrico Brignano, per poi proseguire con un film che mischia horror e commedia.

E queste erano le novità principali della settimana, ma occhio anche ai titoli in scadenza: tra questi noi vi suggeriamo un film storico, una commedia romantica, il primo Tomb Rider di Angelina Jolie e l'epico Conan il ragazzo del futuro di Miyazaki. Buona visione!

Enrico Brignano Parte Prima (show Exclusive) - data di uscita 27 settembre

Enrico Brignano riprende il contatto col proprio pubblico dopo il periodo di fermo forzato causa pandemia, ripercorrendo velocemente le difficoltà incontrate e le abitudini, più o meno sane, prese in un momento tanto assurdo quanto eccezionale. Ma l’intenzione è quella di rompere gli schemi, di rompere gli indugi… insomma, essenzialmente di rompere e andare oltre, per fornire la sua personalissima fotografia dei tempi che corrono. Ma sempre senza prendersi troppo sul serio, eh!

My Best Friend's Exorcism (film Amazon Original) - data di uscita 30 settembre

Sopravvivere all'adolescenza non è facile, specialmente quando sei posseduta da un demone. È il 1988 e le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della pop culture e di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come un paio di scaldamuscoli fosforescenti. Con l'aiuto di un esorcista da centro commerciale un po' troppo sicuro di sè, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a riportare il demone nelle profondità dell'inferno, sempre che non uccida prima Gretchen. A tratti spaventoso e comico, My Best Friend's Exorcism è un omaggio alla cultura pop degli anni '80 e una storia senza tempo di terrore e amicizia vera. Durata: 96 minuti.

Vento di primavera (film 2011) - scadenza 30 settembre

Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1942, oltre 13.000 ebrei vengono arrestati a Parigi. Tutte le famiglie con figli vengono radunate al Velodrome d'Hiver in attesa di essere deportate. Al mattino i bambini si ritrovano da soli, sono stati separati dai genitori. Tutti i personaggi sono realmente esistiti e tutti gli avvenimenti, anche i più drammatici, sono accaduti nell'estate del 1942. Con Jean Reno.

Letters to Juliet (film 2010) - scadenza 30 settembre

Mentre si trova in visita a Verona con il proprio fidanzato, l'aspirante giornalista Sophie trova una vecchia lettera d'amore scritta cinquanta anni prima da una donna di nome Claire. Nella speranza di ricavare una storia interessante da pubblicare, la ragazza decide di contattare l'autrice e aiutarla a cercare l'uomo del quale si era innamorata da giovane.

Lara Croft: Tomb Raider (film 2001) - scadenza 30 settembre

Lara Croft è un'archeologa che gira il mondo in cerca di cripte abbandonate e imperi dimenticati, poliglotta e allenata al combattimento, obbedisce soltanto al suo desiderio di avventura. Ora ha davanti a lei la sfida più grande: ritrovare due parti di un antico artefatto che possiede poteri straordinari, ma per ritrovarlo Lara dovrà mettersi in contatto con una segreta e pericolosa società. Con Angelina Jolie.

Conan - Il ragazzo del futuro (serie anime 1978) - data di scadenza 30 settembre

Dopo una catastrofe nucleare, il pianeta è quasi interamente coperto dalle acque. Il giovane Conan, che vive insieme al nonno su un'isola sperduta, un giorno trova sulla spiaggia una ragazza svenuta di nome Lana. Quando i soldati di Indastria la rapiscono, Conan cercherà di salvarla, dando vita ad un'avventura che cambierà il destino stesso del mondo.

