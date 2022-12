Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video nell'ultima settimana dell'anno

Natale è passato, ma il 2022 di Prime Video ha ancora qualche ultimo colpo da sparare prima di cedere il passo all'anno nuovo (qui la lista delle serie e dei film in arrivo), e allora eccoci per l'ultima settimana di 2022 con i nostri consigli streaming selezionati tra ultime uscite e titoli in scadenza.

Tra le novità vi segnaliamo un film a tema Capodanno come La scelta del destino, vi ricordiamo l'uscita della stagione 7 di Fear the Walking Dead e infine ben quattro nuovi film di generi molto diversi tra loro. Tra i contenuti in scadenza invece vi consigliamo di non perdervi le puntate che vi mancano di The Good Doctor, che sarà cancellata dal catalogo a fine anno. Buona scelta e buona settimana!

La scelta del destino (film Original 2022) - data di uscita 16 dicembre

Questa commedia romantica è la storia di due sconosciuti che credono nell'amore, ma sembrano non riuscire mai a trovarne il vero significato. In un folle susseguirsi di eventi, il destino mette l'uno sulla strada dell'altro durante un movimentato capodanno, e ne derivano commedia e caos.

Fear the Walking Dead (serie tv stagione 7) - data di uscita 24 dicembre

I sopravvissuti della "Fine" nucleare di Teddy scopriranno chi sono veramente e di che pasta sono fatti in questo nuovo "Inizio"... anche se questo avverrà a costo di coloro che una volta consideravano familiari.

Luce - Accendi il tuo coraggio (film animato Exclusive) - data di uscita 27 dicembre

Fin da bambina, Luce ha un solo sogno: diventare un pompiere, come suo padre. Purtroppo, nella New York del 1932, le donne non possono esercitare questa professione. Quando i pompieri della città iniziano a scomparire uno dopo l'altro in seguito a misteriosi incendi che radono al suolo i teatri di Broadway, Luce vede un'occasione d'oro: si traveste da Lucio, un giovane maldestro, e insieme a Jin, il tassista narcolettico più veloce di Manhattan, e a Ricardo, un omone tutto muscoli con la passione per la fisica quantistica, mettono su una squadra di pompieri improvvisati intenzionati a fermare il piromane. Luce per la prima volta deve fronteggiare il pericolo ma soprattutto deve preservare la sua falsa identità, perché a capo di questa operazione ad alto rischio c'è proprio suo padre.

Wash me in the river (film Exclusive) - data di uscita 28 dicembre

Shelby John e Ruby Red si amano alla follia, ma la loro storia è segnata dall'abuso di stupefacenti. Decidono di ripulirsi e costruire una famiglia, ma le maglie del traffico di droga sono troppo strette e Ruby cade in tentazione, incalzata dal suo spacciatore di fiducia. La dose le è fatale. Distrutto e mosso da un desiderio irrefrenabile di vendetta, Shelby John è determinato a sterminare i responsabili della morte della sua compagna e spezzare definitivamente la catena del traffico di droga in città. Nel cast Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Quavo. il film è diretto da Randall Emmett.

Tre uomini e un fantasma (film Exclusive) - data di uscita 30 dicembre

Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!

Wildcat (film Original) - data di uscita 30 dicembre

Wildcat segue la storia emozionante e stimolante di un giovane veterano nel suo viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una giovane donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica, e la sua vita trova un nuovo significato quando gli viene affidata la vita di un cucciolo di gattopardo orfano. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione. Regia di Melissa Lesh e Trevor Beck Frost.

The Good Doctor (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 31 dicembre

La serie narra di un giovane chirurgo affetto dalla sindrome del Savant che viene assunto nel reparto di chirurgia pediatrica di un prestigioso ospedale. Sorgerà la domanda: una persona che non ha l'abilità di relazionarsi con la gente può riuscire a salvargli la vita?

