Tre film, una serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questo week end

Come si suol dire in questi casi, ce n'è davvero per tutti i gusti su Prime Video in questo week end, tra nuove uscite e contenuti in scadenza.

Citazione d'onore per Mucho Más, il documentario Amazon Original dedicato alla storia di Gianluca Vacchi. Ma se non vi piacciono le storie dei vip, abbiamo altri consigli.

Per quanto concerne le serie, in uscita c'è la 14esima stagione dell'anime di culto Bleach. Per quanto riguarda i film, invece, c'è una novità e due titoli prossimi alla scadenza: la prima è Emergency, gli altri sono la commedia italiana L'agenzia dei bugiardi e l'horror Dracula Untold. Buona visione e buon week end!

Gianluca Vacchi - Mucho Más (documentario Original) - data uscita 25 maggio

Gianluca Vacchi è un influencer, business man e DJ internazionale ma il successo di uno degli italiani più famosi al mondo, come anche la sua sfera intima, restano ancora un mistero. Gianluca Vacchi: Mucho Más è un viaggio inedito tra i segreti e le fragilità di una vera popstar del lifestyle, un ritratto che va oltre la fama e la ricchezza mostrando l’uomo che si cela dietro la celebrity.

Bleach (serie anime, stagione 14) - uscita 25 maggio

In questo nuovo arco continua la lotta tra gli shinigami e l'esercito di Arrancar di Sousuke Aizen. Mentre i primi difendono la città di Karakura dall'invasione del secondo, Ichigo e il suo gruppo, intrappolati nello Hueco Mundo, devono combattere gli Arrancar rimasti a guardia di Las Noches.

Emergency (film Original) - data uscita 27 maggio

I diplomandi Sean (RJ Cyler) e Kunle (Donald Elise Watkins) stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il "Tour leggendario": partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia.

L'agenzia dei bugiardi (film 2019) - scadenza 31 maggio

Remake di una commedia francese. La missione di una banda di bugiardi è fornire alibi perfetti ai propri clienti, traditori incalliti. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Antonello Fassari.

Dracula Untold (film 2014) - scadenza 31 maggio

Luke Evans (Fast & Furious 6, Immortals) è il Principe Vlad, in un film che racconta le origini del Conte Dracula combinando la mitologia sui vampiri con la vera storia del Principe di Valacchia, anche detto “L'Impalatore”.

