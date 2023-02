Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In attesa che vengano comunicate le nuove uscite di marzo su Prime Video, diamo uno sguardo alle ultime novità di febbraio, e ai titoli in scadenza nei prossimi giorni, per decidere cosa guardare sulla piattaforma streaming di Amazon.

Tra i nuovi contenuti, segnaliamo una serie Original sud coreana intitolata Island, il nuovo film con Kevin Hart e l'uscita su Prime dell'ultimo film cinematografico di Brad Pitt. Tra i contenuti in scadenza, abbiamo selezionato due film che mescolano dramma e amore, ovvero il lato positivo e Il sospetto. A voi la scelta!

Die Hart (film Exclusive 2023) - data di uscita 24 febbraio

Kevin Hart - che interpreta una versione di se stesso - è impegnato in una missione dove sfida la morte per diventare una star d'azione. E con un piccolo aiuto da parte di John Travolta, Nathalie Emmanuel e Josh Hartnett, potrebbe farcela.

Island (serie tv Amazon Original) - data di uscita 27 febbraio

Attesissima serie fantasy-action coreana, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Percependo i suoi poteri però, i demoni vanno alla ricerca di Miho e così lei si rivolge a Van. E poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo. Diretta da Bae Jong la serie è interpretata da Kim Nam-gil, Cha Eun-woo, Lee Da-hee, Sung Jun.

Bullet Train (film 2022) - data di uscita 27 febbraio

In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del mondo.

Il lato positivo (film 2012) - data di scadenza 2 marzo

Pat Peoples, ex insegnante di storia delle superiori, è stato appena dimesso da un istituto per malattie mentali. Rifiutando l'idea che sia passato così tanto tempo e che la loro sia una separazione definitiva, Pat trascorre i giorni cercando di diventare l'uomo che la moglie ha sempre desiderato. Nel frattempo però viene piacevolmente distratto da una bella e problematica vicina di casa.

Il sospetto (film 2013) - data di scadenza 2 marzo

Dopo un difficile divorzio, il quarantenne Lucas ha una nuova compagna e un nuovo lavoro, e sta finalmente recuperando il rapporto col figlio adolescente, Marcus. Ma qualcosa va storto. Durante le feste natalizie, una storia inventata, una bugia qualsiasi si diffonde come un virus.

