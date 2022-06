Tre film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Il week end di questa settimana sarà più bollente del solito, con l'uscita del penultimo episodio di The Boys 3 e con l'uscita della nuova serie The Terminal List (che abbiamo visto in anteprima e iniziamo a segnalarvela).

Ma prima di arrivare al fine settimana ecco i nostri consigli per questi giorni su Prime Video. Tra le serie tv, vi ricordiamo che è in scadenza un capolavoro come Mad Men, mentre in uscita ci sono le stagioni 15 di Bleach e 4 di Naruto. Tra i film, come novità vi segnaliamo La Famiglia Addams 2 (la versione animata del 2021), mentre tra i titoli che stanno per essere cancellati dal catalogo di Amazon la commedia italiana Come un gatto in tangenziale e il cult di fantascienza Atto di Forza - Total Recall.

Bleach (serie anime, stagione 15) - uscita 25 giugno

Con la sconfitta di Aizen la pace è tornata sia nel mondo terreno che nella Soul Society, ma i rapporti su shinigami scomparsi dopo essere entrati nel Dangai iniziano ad aumentare. Nel mondo terreno, Kon trova una ragazza priva di sensi che giace per strada e la porta a casa per prendersene cura, mentre Ichigo e Rukia scoprono di non essere più in grado di contattare la Soul Society.

Link Prime Video

Naruto (serie anime, stagione 4) - uscita 26 giugno

I giovani ninja sono tornati al villaggio e anche i feriti più gravi si riprendono grazie alle cure di Tsunade. Naruto è molto frustrato dall’addio di Sasuke e vuole allenarsi sempre di più per migliorarsi e poterlo così riportare al Villaggio.

Link Prime Video

La famiglia Addams 2 (film animato 2021) - uscita 28 giugno

Preparatevi a una spettacolare avventura: Gomez e Morticia stipano tutta la famiglia nel camper stregato e partono per un'ultima vacanza in famiglia!

Link Prime Video

Come un gatto in tangenziale (film 2017) - scadenza 30 giugno

Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio. Con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Link Prime Video

Atto di forza (film 1990) - scadenza 30 giugno

Douglas Quaid é un operaio edile sposato con Lori. Ossessionato dal sogno di visitare il pianeta rosso, Quaid decide di andare alla Rekall, una compagnia capace di impiantare false memorie di viaggi mai accaduti attraverso un avanzato tipo di realtà virtuale. Nonostante l'avvertimento di Harry, un suo collega, Quaid si sottopone la mente alla Rekall.

Link Prime Video

Mad Men (serie tv 2007, stagioni 1-7) - scadenza 2 luglio

È il 1960 e il direttore creativo Don Draper detta legge nell'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper di New York in un mondo all'insegna del glamour.

Link Prime Video