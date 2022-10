Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video in questo week end pre Halloween

Per i più fortunati è in arrivo un week end lungo che li porterà dritti fino ad Halloween, ma anche se lunedì non farete ponte ecco i nostri consigli streaming di questo fine settimana con un pizzico di horror.

E allora iniziamo ricordiamo che oggi esce la terza puntata del thriller fantascientifico The Peripheral, ma anche l'horror puro della serie tv The Devil's Hour, e tra i titoli in scadenza, anche il film The Raven, sulla vita di Edgar Allan Poe.

Se invece il genere non vi interessa, vi consigliamo una novità come Run, Sweetheart, Run! e un titolo prossimo alla cancellazione come I segreti di Osage County, con un cast pazzesco formato da Meryl Streep, Julia Roberts e Benedict Cumberbatch. Buona scelta e buon week end!

INVERSO - The Peripheral (serie tv Original) - episodio 3 in uscita 28 ottobre

Modalità di uscita: un episodio a settimana

INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

The Devil's Hour (serie tv Original) - data di uscita 28 ottobre

The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

Run, Sweetheart, Run! (film Original) - data di uscita 28 ottobre

Inizialmente preoccupata quando il suo capo insiste perché incontri uno dei suoi clienti più importanti, Cherie (Ella Balinska), madre single, si sente sollevata ed entusiasta quando incontra il carismatico Ethan (Pilou Asbæk). L'influente uomo d'affari sfida le aspettative e fa perdere la testa a Cherie. Ma alla fine della serata, quando i due sono insieme da soli, rivela la sua vera natura violenta. Maltrattata e terrorizzata, fugge per salvarsi la vita, iniziando un incessante gioco del gatto e del topo con un aggressore assetato di sangue deciso a distruggerla completamente. In questo thriller dark da perdere il fiato, Cherie si ritrova nel mirino di una cospirazione sconosciuta e più malvagia di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

The Raven - Il corvo (film 2012) - data di scadenza 31 ottobre

The Raven racconta gli ultimi giorni di Edgar Allan Poe. 1849, Baltimora. Quando una donna e sua figlia vengono assassinate con le identiche modalita` descritte in un racconto di Edgar Allan Poe, il detective Fields si sente obbligato a coinvolgere lo scrittore nella risoluzione del caso. Con John Cusack.

I segreti di Osage County (film 2014) - data di scadenza 1 novembre

Un emozionante e divertente sguardo alla vita delle donne della famiglia Weston, che si incontrano dopo anni quando una crisi familiare le riporta nella casa della loro infanzia e dalla donna che le ha cresciute. Con Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch.

