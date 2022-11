Sei film da vedere su Prime Video questa settimana

Se state cercando una nuova serie tv su Prime Video, ve lo diciamo subito: a parte gli ultimi episodi di The Peripheral e in attesa dell'uscita dell'italiana The Bad Guy, non ci sono nuove serie da guardare (ma in scadenza ci sono Casa Vianello e Into the Badlands).

Poco male, perché per quanto riguarda i film Prime è sempre una miniera d'oro. E allora iniziamo dai nuovi titoli con un'accoppiata italiana, il drammatico Nostalgia e la commedia Improvvisamente Natale.

Per quanto riguarda i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo il Batman del 1989 di Tim Burton, ma ne approfittiamo per dirvi che tutti i titoli del supereroe DC Comics spariranno dal catalogo a fine novembre. E infine, sempre tra i contenuti prossimi alla cancellazione, vi suggeriamo Come ti ammazzo il bodyguard, Saint Judy e la commedia italiana "da lockdown" State A Casa.

Nostalgia (film 2022) - data di uscita 28 novembre

Dopo anni di lontananza, Felice torna a Napoli, sua città natale, riscoprendo i luoghi amati, il suo quartiere e un passato che lo divora. Felice è andato via da Napoli molto giovane, si è rifatto una vita altrove lontano dalle sue origini ma per lui è arrivato il momento di tornare per riallacciare i rapporti con un passato che non ha mai dimenticato.

Improvvisamente Natale (film 2022) - data di uscita 1 dicembre

Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l'ora sia Natale per rivedere l'adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d'alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia.

Quest'anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l'amara notizia: si stanno separando.

Batman (film 1989) - data di scadenza 30 novembre

Michael Keaton è Batman, che dopo una terribile esperienza vissuta durante la sua infanzia ha deciso di diventare un combattente del crimine mascherato.

Come ti ammazzo il bodyguard (film 2017) - data di scadenza 30 novembre

Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi. Darius Kincaid è un sicario con un curioso codice morale. Solo quest'ultimo può testimoniare contro l'ex presidente bielorusso genocida, che ha sin qui eliminato tutti i testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere. Con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman.

SAINT JUDY (film 2019) - data di scadenza 30 novembre

Vera storia dell'avvocato specializzato in immigrazione Judy Wood e di come riuscì a far modificare le norme sul diritto di asilo per salvare le vite delle donne.

State A Casa (film 2021) - data di scadenza 1 dicembre

Durante il lockdown, quattro under 30 si ritrovano confinati nell'appartamento che condividono per amicizia e per necessità economica. Nicola ha appena perso il lavoro, l'informatico Paolo e la sua fidanzata Benedetta si scontrano per via della gelosia di lui, e Sabra, di origini africane, deve nascondersi ogni volta che arriva il portiere perché affitta abusivamente uno stanzino.

