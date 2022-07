Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end di luglio, e come sempre ecco i nostri consigli streaming per il week end dedicati agli abbonati di Prime Video, pescati tra le novità e titoli in scadenza sulla piattaforma di Amazon.

Tra le nuove uscite, citazione d'onore per Paper Girls, la nuova serie tv ambientata negli anni '80 (ormai sta diventando un genere...), mentre come film è appena arrivato in catalogo Possessor, che alla regia vede il figlio di David Cronenberg (e abbiamo detto tutto).

Tra i contenuti che invece stanno per essere cancellati dal catalogo vi segnaliamo - per recuperi in extremis, e i film The Giver e L'assistente della star. Buona scelta e buon week end!

Paper Girls (serie tv Amazon Original) - data uscita 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Possessor (film 2020) - data di uscita 27 luglio

In una terrificante visione del futuro, un’agente di una società misteriosa usa una tecnologia di impianto corporeo per insinuarsi nei corpi di altre persone, spingendole a commettere omicidi per clienti facoltosi. Dirige Brandon Cronenberg.

Link Prime Video

Law & Order - I due volti della giustizia (serie tv, stagioni 11-19) - scadenza 31 luglio

Nora Lewin, donna d'acciaio, (la vincitrice di un premio oscar Dianne Wiest) sostituisce lo straordinario ex procuratore distrettuale Adam Schiff all'inizio dell'undicesima stagione di questa serie popolare.

Link Prime Video

The Giver - Il mondo di Jonas (film 2014) - scadenza 3 agosto

Nel futuro, in una società dove le differenze tra individui sono state annullate e non esiste possibilità di scelta, durante la Cerimonia dei 12, solo ad uno sarà assegnato il compito di Custode delle Memorie dell’Umanità. Jonas inizierà a provare quelle sensazioni che a nessun altro sono concesse: i colori, l'amore, il dolore, la frustrazione, ed il terribile segreto della Società in cui vive.

Link Prime Video

L'assistente della star (film 2020) - scadenza 8 agosto

Ambientato nella sfavillante scena musicale di Los Angeles, arriva la storia di Grace Davis, una superstar che ha saputo portare il suo talento e la sua ambizione alle stelle. Maggie è l'assistente personale di Grace, sempre oberata e impegnata a sbrigare le sue commissioni, ma non ha mai rinunciato al suo sogno di bambina di diventare una produttrice musicale. Con Dakota Johnson.

Link Prime Video