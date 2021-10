Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Ultimo fine settimana di ottobre, Halloween è ormai alle porte. Cosa guardare su Amazon Prime Video in questi giorni?

Dunque, se cercate qualcosa di genere horror, non dimenticatevi il nuovo episodio di So cosa hai fatto, in uscita come ogni volta di venerdì.

Altrimenti, se cercate qualcosa tra le novità, potete scegliere: tra i film c'è un horror commedia con Lillo, un film di qualche anno fa di Cronenberg, e un altro con Vin Diesel ed Elijah Wood, ma soprattutto da oggi esce After 3, attesissimo soprattutto tra i più giovani.

Se invece cercate una serie tv, la risposta è una sola: Maradona Sogno Benedetto, la biopic dedicata al più grande calciatore di tutti i tempi, morto un anno fa.

Buona visione e buon week end!

Il mostro della cripta (film 2021) - data di uscita 25 ottobre

Un adolescente secchione che sfoglia un fumetto vede paralleli tra la storia e gli orrori della vita reale nel villaggio in cui vive. Lui e alcuni amici cercano di indagare. Con Tobia De Angelis, Amanda Campana, Lillo Petrolo.

Maradona: Sogno Benedetto (serie Amazon Original) - data di uscita 29 ottobre.

Genere: biopic sportivo. Numero episodi: 10

La serie biografica Amazon Original segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore ed è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86.

La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

After 3 (film Amazon Exclusive) - data di uscita 29 ottobre

La storia di After 3 riparte da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per inseguire il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono l'apice e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

La situazione si complica quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà il momento di separarsi.

The Last Witch Hunter (film 2015) - data di uscita 29 ottobre

Kaulder è un cacciatore di streghe che combatte contro le forze del Male da secoli. Poco prima di essere uccisa, infatti, la Regina delle streghe gli ha passato la sua immortalità, in segno di maledizione. E quando la Regina risorge in cerca di vendetta, comincia una battaglia serrata che rischia di distruggere l'intera umanità. Con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood.

La promessa dell'assassino (film 2007) - data di uscita 31 ottobre

Una prostituta muore durante il parto. Un'infermiera, interpretata da Naomi Watts, si ritrova a indagare sull'identità della giovane e viene coinvolta in un'operazione della polizia su un grosso giro di prostituzione gestito dalla mafia russa. Regia di David Cronenberg, con Josef Altin, Viggo Mortensen, Vincent Cassel.

