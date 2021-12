Tre film e tre serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Questo sarà un week end di binge watching, per gli abbonati a Prime Video: tra titoli in scadenza e in arrivo, infatti, la piattaforma di streaming di Amazon offre parecchi spunti.

Senza dimenticare che dall'1 dicembre è disponibile la saga completa dei film di Harry Potter, ecco i nostri consigli per questo fine settimana. Iniziamo da un film che dovete assolutamente vedere, perché sta per essere cancellato dal catalogo: ci riferiamo a The Gentlemen.

A proposito di scadenze: c'è Devious Maids che sta per sparire dai titoli di Prime. Restando alle serie tv ma passando alle novità, sono in arrivo la seconda stagione di Alex Rider e una nuova divertente commedia al femminile, Harlem.

Infine, tra i film, segnaliamo quello che è già un classico, ovvero Gone Girl con Rosamund Pike, protagonista de La Ruota del Tempo. E un nuovo film italiano "da lockdown", come si capisce dal titolo State a casa.

Buona visione e buon weekend!

L'amore Bugiardo - Gone Girl (film 2014) - uscita 3 dicembre

In occasione del suo quinto anniversario di matrimonio, Nick Dunne si rende conto che sua moglie Amy è scomparsa. È costretto a rimettere in discussione la sua vita e le sue certezze. Di David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike, Tyler Perry, Emily Ratajkowski.

State a Casa (film 2021) - data di uscita 2 dicembre

Durante il lockdown, quattro under 30 si ritrovano confinati nell'appartamento che condividono per amicizia e per necessità economica. Nicola ha appena perso il lavoro, l'informatico Paolo e la sua fidanzata Benedetta si scontrano per via della gelosia di lui, e Sabra, di origini africane, deve nascondersi ogni volta che arriva il portiere perché affitta abusivamente uno stanzino. Con Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani.

Harlem (serie tv Amazon Original) - data uscita 3 dicembre

Genere: commedia

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent'anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Alex Rider stagione 2 (Amazon Original) - uscita 3 dicembre

Dopo la morte di suo zio e una missione mortale per abbattere Point Blanc, Alex Rider è desideroso di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua vita. Tuttavia, quando un orribile attacco alla famiglia di un amico lo riporta nel mondo delle spie, Alex deve svelare un sinistro complotto politico con ripercussioni globali.

Nel cast Otto Farrant, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O'Connor, Ronk? Adék?lu??j??, Marli Siu, Toby Stephens, Rakie Ayola e Charithra Chandran.

The Gentlemen (film 2020) - scadenza 3 dicembre

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Diretto da Guy Ritchie.

Devious Maids (serie tv 2013, 6 stagioni) - scadenza 6 dicembre

Oscuri segreti dietro all'omicidio di una domestica vengono alla luce. Con Ana Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn Sanchez.

