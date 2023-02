Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando qualcosa di intewressante da guardare su Prime Video questo week end, siete nel posto giusto: eccoci puntuali con i nostri consigli streaming pescati tra ultime novità e titoli in scadenza.

Iniziamo dai nuovi contenuti: in uscita questo fine settimana c'è la seconda stagione della serie tv Harlem e il nuovo film con Fabio Volo, Una gran voglia di vivere.

Passiamo ai titoli prossimi alla cancellazione, tra cui abbiamo scelto due film molto diversi. Da una parte la storia drammatica di Il tuo ultimo sguardo, con Sean Penn nelle vesti di regista, dall'altra la commedia italiana agrodolce Sul più bello. A voi la scelta e buon week end!

Harlem (serie tv Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 3 febbraio

Modalità di uscita: 2 episodi a settimana

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

La seconda stagione di Harlem? è prodotta da Amazon Studios e Universal Television,?una divisione di Universal Studio Group,?in associazione con Paper Kite Productions.?Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler?di Paper Kite?(Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures)?e Mimi?Valdés?(Roxanne Roxanne)?della ‘i am OTHER’.

Una gran voglia di vivere (film Exclusive) - data di uscita 5 febbraio

Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia.

Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? Durante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam...

Il tuo ultimo sguardo (film 2017) - data di scadenza 6 febbraio

Nei campi ospedalieri organizzati da Médecins du monde in Liberia fanno il loro incontro l’instancabile dottor Miguel Leon e la dottoressa Wren Petersen, direttrice dell’ONG. Tra i due nasce subito una passione travolgente. Che deve fare i conti però con l’orrore del contesto, che cancella qualsiasi ipotesi di un rapporto normale, figuriamoci di felicità. Diretto da Sean Penn, con Charlize Theron, Javier Bardem.

Sul più bello (film 2021) - data di scadenza 7 febbraio

Marta, diciannovenne tanto simpatica quanto bruttina, soffre di una malattia rara. Sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici tentano di dissuaderla dal puntare troppo in alto finché Marta vede Arturo, bello e inarrivabile...

