Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Se state cercando suggerimenti per decidere cosa vedere su Prime Video in questi giorni, siete nel posto giusto. La prima cosa che dovete sapere è che oggi esce finalmente la terza stagione della serie The Boys, ma se non avete ancora visto gli episodi conclusivi di Bang Bang Baby usciti il 31 maggio vi consigliamo di rimediare.

Tra le altre novità non Original del catalogo vi segnaliamo poi un classico contemporaneo come Il Discorso del Re, mentre tra i titoli in scadenza ci sono il remake di MacGyver e un film con il grande Ugo Tognazzi. Buona scelta e buon week end

The Boys stagione 3 (serie Original) - data di uscita 3 giugno

Numero episodi totali: 8 (3 il 3 giugno, poi uno a settimana)

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Il Discorso Del Re (film 2010) - data di uscita 1 giugno

Dopo l’abdicazione di suo fratello, Giorgio accetta la corona di sovrano con riluttanza. Afflitto da una fastidiosa balbuzie Giorgio VI si affida alle cure del logopedista Lionel Logue. Tecniche scientifiche poco ortodosse e il rapporto che si instaura fra il sovrano e il medico, aiuteranno Giorgio VI a trovare la “sua” voce per guidare il Paese nei difficili anni della Seconda Guerra Mondiale.

Splendori e miserie di Madame Royale (film 1980) - scadenza 5 giugno

Alessio, ex ballerino omosessuale, ha solo due consolazioni, la figlia adottiva e i momenti in cui si traveste con sontuosi abiti femminili e si fa chiamare Madame Royale, durante le festicciole con gli amici. Un giorno la figlia finisce nei guai e un losco commissario promette al ballerino di proscioglierla se accetterà di diventare una spia della polizia. Con Ugo Tognazzi.

MacGyver (serie tv 2017, stagioni 1-3) - scadenza 6 giugno

Reboot della serie omonima degli anni '80, racconta le avventure di un giovane MacGyver, un individuo pieno di talenti che riesce a cavarsela nelle situazioni più assurde usando soltanto il suo ingegno, quello che ha a disposizione e un pizzico di fortuna.

