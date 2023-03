Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Primo week end di marzo denso di nuove uscite su Prime Video, e allora eccoci come sempre con i nostri consigli streaming per la piattaforma di Amazon.

Tra le serie tv, le novità sono l'attesissima Daisy Jones & The Six e una nuova serie tedesca dal titolo Luden - Il re del quartiere a luci rosse, mentre tra i film sono in uscita Ida Red e il sudamericano Sayen. E chiudiamo con un altro film, tra i titoli del catalogo prossimi alla scadenza, ovvero Per amore dei soldi, uno degli ultimi film con il leggendario Paul Newman. A voi la scelta e buon week end!

Ida Red (film Exclusive 2023) - data di uscita 2 marzo

Ida "Red" Walker, criminale di professione, sta lottando contro una malattia terminale mentre sconta una condanna a 25 anni di carcere nello stato dell'Oklahoma. Le resta poco tempo da vivere. Suo figlio, Wyatt Walker, ha portato avanti l'attività di famiglia, insieme allo zio.

Quando un affare fallisce, il detective locale e cognato di Wyatt, Collier, viene affiancato da un agente dell'FBI per rintracciare il responsabile. Diretto da John Swab, che ne è anche producer insieme a Jeremy M. Rosen e Robert Ogden Barnum. Il cast è composto da Frank Grillo, Josh Hartnett, William Forsythe, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, Mark Boone Junior, Sofia Hublitz, Beau Knapp.

Sayen (film Original 2023) - data di uscita 3 marzo

Sayen sta dando la caccia agli uomini che hanno ucciso sua nonna. Grazie al suo addestramento e alla sua conoscenza della natura, riesce a ribaltare la situazione, venendo a conoscenza di una cospirazione da parte di una società che minaccia le terre ancestrali del suo popolo. Diretto da Alexander Witt, il film è interpretato da Rallen Montenegro, Enrique Arce, Roberto García Ruiz.

Daisy Jones & The Six (serie tv Amazon Original) - data di uscita 3 marzo

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Luden - Il re del quartiere a luci rosse (serie Amazon Original) - data di uscita 3 marzo

Amburgo, primi anni '80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l'ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla tenace prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere con gli altri affermati protettori della cosiddetta GMBH, che controllano il quartiere e fanno soldi a palate. La crisi dell'AIDS fa implodere il business e con l'ondata di cocaina si scatenano follia e violenza. La nuova serie Original tedesca è composta da 6 episodi.

Per amore dei soldi (film 2000) - data di scadenza 5 marzo

Lui fa finta di essere stato colto da un ictus per uscire dalla prigione e recuperare il bottino dell'ultima impresa. Lei è un'infermiera che capisce subito come vanno le cose e intravede la possibilità di cambiare la propria vita. Con Paul Newman.

