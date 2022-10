Cosa vedere su Amazon Prime Video questa settimana

Con l'arrivo di ottobre, è ufficialmente iniziata la stagione di "copertina sul divano e streaming". In particolare, per gli abbonati di Prime Video, abbiamo voluto selezionare un menù quanto più possibile vario per questa settimana autunnale.

Quindi, tra le nuove uscite vi suggeriamo un film italo-americano con Johhny Depp, un documentario su James Bond (a proposito, ritornano tutti i film di 007 gratis), un nuovo show di Enrico Brignano e, naturalmente, il penultimo episodio de Gli Anelli del Potere.

Tra i titoli che nelle prossime settimane vanno in scadenza e saranno cancellati dal catalogo, invece, abbiamo scelto un documentario molto particolare condotto da Pietro Sermonti e una serie tv strana e divertente come Loggia 49. Buona settimana e buone visioni!

Waiting for the Barbarians (film 2020) - data di uscita 1 ottobre

Un funzionario amministrativo denominato "il magistrato" presiede una postazione di frontiera ai confini dell’Impero, in armonia con le popolazioni locali e in attesa di una quieta pensione, senza però alcuna fretta di tornare a casa poiché ormai le sue radici sono in quel luogo remoto che ha imparato a conoscere e ad amare. Ma l’arrivo del colonnello Joll rivoluziona la sua quieta esistenza. Con Johnny Depp, Greta Scacchi.

The Sound of 007 (documentario Original) - data di uscita 5 ottobre

Il documentario The Sound of 007 è diretto dal regista nominato ai BIFA e ai BAFTA Mat Whitecross (The Kings, Oasis: Supersonic, The Road to Guanta?namo) per Prime Video e MGM. Il documentario alza il sipario sulla notevole storia dei sei decenni della musica dei film di James Bond, portando gli spettatori in un viaggio da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery all'uscita di scena finale di Daniel Craig in No Time To Die. Prodotto da John Battsek per Ventureland, MGM, ed EON Productions, il film ripercorre l'incredibile storia della musica, includendo le storie vere di chi c'è stato dietro alle tracce, oltre ai volti noti che hanno registrato alcune delle colonne sonore più amate del cinema.

Enrico Brignano: Parte Dopo (show comico Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

A volte un artista si fa domande: da dove vengo? Perché sono su questo palco? Dove sto andando? Dove ho parcheggiato? Ma l’avrò chiuso il gas? Ecco. Enrico Brignano non fa eccezione e prova a rispondere a queste domande coinvolgendo il proprio pubblico, in una serata piena di divertimento e interrogativi, ma senza ansie. Anzi, con la speranza di regalare a tutti un’ora e mezza di risate e buonumore!

Gli Anelli del Potere (serie tv Original) - pentultima di stagione 7 ottobre

In arrivo il settimo episodio della serie prequel del Signore degli Anelli. Per vedere i riassunti e tutte le informazioni sulle puntate precedenti, cliccare qui.

Why Me (documentario 2022) - data di scadenza 5 ottobre

Quanto della nostra vita è già scritto nel DNA? Alla ricerca di una risposta, Pietro Sermonti intraprende un complesso viaggio tra mondo scientifico e artistico interrogando personaggi come Mara Maionchi, Telmo Pievani e il premio Nobel Elizabeth Blackburn.

Loggia 49 (serie tv 2018, stagione 1) - data di scadenza 8 ottobre

Loggia 49 è una favola moderna, ambientata a Long Beach, in California. Parla di un ex-surfista locale, Dud, che deve gestire la morte del padre e il collasso dell'attività familiare. Un giorno, Dud, arriva davanti a una loggia dove Ernie gli dà il benvenuto in un mondo di birre e misteri alchemici, che forse potranno aiutare Dud a ritrovare la strada per la vita idilliaca che ha perso.

