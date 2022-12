Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video nel week end di Capodanno

Week end a cavallo tra anno vecchio e anno nuovo, e su Prime Video c'è come sempre l'imbarazzo della scelta: e allora scorrete i nostri consigli streaming per questo fine settimana, tra nuove uscite e contenuti che saranno cancellati.

Tra le novità, i film Wash me in the river, Tre uomini e un fantasma, Wildcat e I Croods 2: una nuova era e la 15ª stagione della serie tv Supernatural. Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo scelto il film italiano È per il tuo bene. A voi la scelta e buon anno!

Wash me in the river (film Exclusive) - data di uscita 28 dicembre

Shelby John e Ruby Red si amano alla follia, ma la loro storia è segnata dall'abuso di stupefacenti. Decidono di ripulirsi e costruire una famiglia, ma le maglie del traffico di droga sono troppo strette e Ruby cade in tentazione, incalzata dal suo spacciatore di fiducia. La dose le è fatale. Distrutto e mosso da un desiderio irrefrenabile di vendetta, Shelby John è determinato a sterminare i responsabili della morte della sua compagna e spezzare definitivamente la catena del traffico di droga in città. Nel cast Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Quavo. il film è diretto da Randall Emmett.

Tre uomini e un fantasma (film Exclusive) - data di uscita 30 dicembre

Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!

Wildcat (film Original) - data di uscita 30 dicembre

Wildcat segue la storia emozionante e stimolante di un giovane veterano nel suo viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una giovane donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica, e la sua vita trova un nuovo significato quando gli viene affidata la vita di un cucciolo di gattopardo orfano. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione. Regia di Melissa Lesh e Trevor Beck Frost.

Supernatural (serie tv, stagione 15) - data di uscita 1 gennaio

Con la 15ª e ultima serie di Supernatural l'epico viaggio dei fratelli Winchester giunge alla fine. Sam, Dean e Castiel hanno lottato contro le forze oscure in un'incessante impresa per salvare il mondo. Ma nel finale della 14ª stagione hanno affrontato Dio in persona il quale, dopo il loro rifiuto di uccidere il figlio surrogato Jack, ha deciso di mettere fine a questa realtà una volta per tutte.

I Croods 2: una nuova era (film 2021) - data di uscita 1 gennaio

La prima famiglia preistorica è pronta per un’altra rivoluzionaria avventura! I Croods sono sopravvissuti ad artigli letali, disastri naturali e persino all’amore giovanile, ma ora dovranno affrontare la sfida più difficile: un’altra famiglia! In cerca di una nuova casa, i Croods scoprono un paradiso recintato creato dalla sofisticata famiglia Betterman (enfasi sul “better”).

È per il tuo bene (film 2020) - data di scadenza 1 gennaio

Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le loro figlie abbiano tutte scelto un fidanzato sbagliato. Disperati e sicuri di agire per il bene delle proprie figlie si uniscono per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Così facendo rischieranno di rovinare i loro stessi matrimoni mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli. Con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Matilde Gioli.

Link Prime Video