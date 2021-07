Sei film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questo weekend

Finisce luglio, inizia agosto, e nel catalogo di Prime Video questo week end c'è il tipico "cambio di armadio" che si verifica ogni mese. Risultato: molti più titoli di serie tv e film da vedere in questi giorni.

Tra i film appena usciti, c'è Gunpowder Milkshake con Lena Headey (la Cersei di GoT), così come meritano una chance L'uomo sul treno, Tutta colpa di Freud (il film, non la serie Amazon) e La Maschera di Ferro. Per quanto riguarda i film prossimi alla cancellazione, non perdetevi I morti non muoiono con Adam Driver e Bill Murray.

Passando alle serie tv, le due novità sono la quarta stagione di Bleach e la sesta e ultima di Vikings, ma è anche l'ultima possibilità di vedere due capolavori come 24 e West Wing, in scadenza in questi giorni.

Ecco quindi i nostri consigli agli abbonati di Prime Video per questo fine settimana.

L'uomo sul treno (film 2018) - data di uscita 25 luglio

Genere: Azione

Michael è un ex agente che ogni giorno prende lo stesso treno. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero sul treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael, intrigato, accetta la sfida, ma si ritrova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri. Con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

Bleach 4a stagione (serie tv 2006) - data di uscita 26 luglio

Genere: anime, fantasy

Ichigo ritorna a scuola e a un certo punto sente qualcuno urlare il suo nome dal cortile: si tratta di Renji, vestito con abiti degli anni '60, che rivela di essere a Karakura poiché gli è stata assegnata la difesa della città.

Gunpowder Milkshake (film Amazon Exclusive) - data di uscita 28 luglio

Genere: azione

Sam (Karen Gillian) aveva solo 12 anni quando sua madre, Scarlet (Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones), una sicaria di élite, è stata obbligata ad abbandonarla. Sam è stata cresciuta da The Firm, la spietata associazione per cui lavorava la madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme della madre ed è diventata una killer spietata. Ha talento, è efficiente e fedele.

Ma quando un lavoro ad alto rischio non va come pianificato, Sam deve scegliere tra il continuare a prestare i suoi servizi a The Firm o proteggere la vita di un'innocente bambina di 8 anni, Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha solo una possibilità di sopravvivere: ritrovare la madre e unirsi a lei e alle sue pericolosissime compagne, The Librarians (Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino).

Tutta colpa di Freud (film 2014) - data di uscita 1 agosto

Genere: commedia

Il caos dei sentimenti ha invaso le vite di tre sorelle. Per fortuna papà è uno psicoterapeuta. Una commedia di Paolo Genovese con Giallini, Gassman e Foglietta.

La maschera di ferro (film 1998) - data di uscita 1 agosto

Genere: storico

Ci troviamo in un’era di grande sofferenze. La causa di tanto dolore è il malvagio ed egoista Re di Francia, Luigi XIV (Leonardo DiCaprio) che riduce il popolo alla misera e alla fame. Quando la situazione si fa troppo pesante i famosi moschettieri ormai congedati, Athos, Porthos e Aramis decidono di liberare un misterioso e mascherato prigioniero… l’unica chance di sopravvivenza per la Francia!

The Kingdom (film 2007) - data di uscita 1 agosto

Genere: azione

I Premi Oscar Jamie Foxx (Collateral) e Chris Cooper (Jarhead) in squadra con Jennifer Garner (Daredevil) e Jason Bateman (Smokin' Aces) incendiano lo schermo in questo action thriller ad altissima tensione.

Vikings 6a stagione (serie tv 2020) - data di uscita 1 agosto

La Stagione 6 torna a seguire la battaglia tra fratelli che ha reso Bjorn il nuovo re di Kattegat. Ma Bjorn fatica a vestire i panni del suo defunto padre. Ivar trova un alleato nel principe Oleg, spietato e imprevedibile governatore della Rus’!

24 (serie tv 2002, stagioni 1-8) - scadenza 31 luglio

Genere: azione

Jack Bauer, che guida l'unità antiterrorismo, ha appena finito una partita a scacchi con la figlia, nel frattempo uscita di soppiatto da casa, quando viene urgentemente richiamato al lavoro. Apprende che ci sarà un attentato al candidato presidenziale David Palmer. Intanto Teri, moglie di Jack, si mette in cerca della figlia.

V (serie tv 2010) - scadenza 31 luglio

Genere: fantascienza

Elizabeth Mitchell (Lost) è una dei protagonisti in questo remake della mini serie di successo firmata Scott Peters, creatore di The 4400. Nelle maggiori città del globo appaiono dei “visitatori” che promuovono un messaggio di pace... Ma sono forse una minaccia alla nostra esistenza?

West Wing (serie tv 2000) - scadenza 31 luglio

Genere: politico

Dai uno sguardo dietro le quinte e scopri i meccanismi interni della Casa Bianca in questa innovativa serie TV drammatica dai tratti divertenti.

I morti non muoiono (film 2019) - scadenza 1 agosto

Nella tranquilla cittadina di Centerville c'è qualcosa che non va. L'enorme luna splende bassa nel cielo; durante il giorno, le ore di luce sono sempre più imprevedibili e gli animali iniziano a comportarsi in modo strano. Nessuno può immaginare la strana e pericolosa minaccia di ciò che presto inizierà ad affliggere la città: I MORTI NON MUOIONO. Regia di Jim Jarmusch; con Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny

