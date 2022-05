Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Settimana di adrenalina pura su Prime Video, questa a cavallo tra fine maggio e inizio giugno: tra novità in arrivo e dolorosi addii, infatti, l'azione la fa da padrona.

Per quanto riguarda le serie tv, il 31 maggio arrivano finalmente, dopo qualche rinvio, le puntate conclusive della prima stagione di Bang Bang Baby; nel fine settimana, invece, arriva la terza stagione di The Boys.

Passando ai film, è da poco uscito l'ultimo capitolo della saga di Resident Evil, ovvero Welcome to Raccoon City; in scadenza, invece c'è il sequel di Trainspotting e, per un minimo sindacale di dolcezza e romanticismo, Puoi baciare lo sposo.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (film 2021) - data uscita 28 maggio

Raccoon City, un tempo sede del gigante farmaceutico in forte espansione Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L'abbandono dell'azienda ha reso la città una terra desolata… con un grande male che fermenta sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti deve collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella e sopravvivere alla notte.

Bang Bang Baby seconda parte (serie Original) - data uscita 31 maggio

Numero episodi: 5

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

The Boys stagione 3 (serie Original) - data di uscita 3 giugno

Numero episodi totali: 8 (3 il 3 giugno, poi uno a settimana)

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

Puoi baciare lo sposo (film 2018) - scadenza 31 maggio

Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, i due dovranno superare lo scoglio più difficile: comunicarlo ai rispettivi genitori. Con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito.

Trainspotting 2 (film 2017) - scadenza 1 giugno

Prima c'è stata l'occasione... poi c'è stato un tradimento. Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono rimaste le stesse. Mark Renton torna all'unico posto che può sempre chiamare casa. Ad attenderlo ci sono Spud, Sick Boy e Begbie. Altri vecchi amici sono in attesa: dolore, perdita, gioia, vendetta, odio, amicizia, amore, desiderio, paura, rimpianto, eroina...

