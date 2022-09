Cinque film e due (altre) serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se non sapete che il venerdì è il giorno dell'uscita de Gli Anelli del Potere, molto probabilmente non vi interessa la serie. Se lo sapete, quasi sicuramente guarderete il sesto episodio a prescindere dai nostri consigli.

In ogni caso, oltre a Rings of Power c'è molto altro da vedere questo week end su Prime Video, guardando ai nuovit titoli in uscita e a quelli che invece stanno per essere cancellati.

Tra i primi, abbiamo selezionato innanzitutto After 4, uscito mercoledì; e poi Jungle, che è una serie sulla scena rap britannica; e poi due film profondi e intensi come Shiraz: la città delle rose e The Bleeder. Tra i titoli in scadenza, invece, ultime possibilità per vedere Camera Cafè e Genitori vs Influencer, ma anche per un titolo internazionale come The Wife.

After 4 (film 2022) - data di uscita 28 settembre

La relazione di Tessa e Hardin ha attraversato molte difficoltà .Quando la verità sulle loro famiglie è emersa, entrambi hanno scoperto di non essere così diversi come pensavano. Tessa non è più quella ragazza dolce e brava di prima, e Hardin non è più il ragazzo crudele di cui si è innamorata. Ma il segreto che nasconde è così grande che la fa ritirare da tutto. Anche la sua anima gemella.

Link Prime Video

Jungle (serie tv Amazon Original) - data di uscita 29 settembre

Jungle segue le vite di alcuni estranei, ognuno alle prese con le proprie difficoltà, connesse e narrate attraverso la lente della scena musicale rap e drill britannica fornendo una prospettiva su un mondo spesso nascosto. Spesso incompreso, si tratta di un mondo in cui vige un’unica regola: solo il più forte sopravvive. Con lo svelarsi delle storie, i personaggi arrivano alla conclusion che per ogni azione, per quanto piccolo, c’è una conseguenza.

Link Prime Video

Shiraz: la città delle rose (film 2016) - data di uscita 1 ottobre

Durante la rivoluzione iraniana del 1979, Isaac Amin, ricco gemmologo di origini ebree, viene catturato dalle guardie dei rivoluzionari e imprigionato, per poi essere liberato, ma non prima di subire orribili torture. Con Salma Hayek, Shohreh Aghdashloo, Adrien Brody.

The Bleeder (film 2017) - data di uscita 1 ottobre

È la vera storia di Chuck Wepner, pugile divenuto celebre per aver combattuto per il titolo dei pesi massimi contro Muhammed Ali. L’incontro ispirò Sylvester Stallone per il celebre film Rocky. Con Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Ron Perlman

Camera Café (serie tv, stagioni 1, 3, 4) - scadenza 30 settembre

Le vicende degli impiegati di una azienda si intrecciano intorno alla macchina del caffè. Brillanti gag a ritmo serrato legate da un unico filo rosso: ogni scusa è buona per non lavorare. Con Luca e Paolo.

Link Prime Video

Genitori Vs Influencer (film 2021) - scadenza 3 ottobre

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone - alla francese - (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto.

Link Prime Video

The wife - vivere nell'ombra (film 2018) - scadenza 3 ottobre

Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Peccato che, molto spesso, sia costretta a vivere nell'ombra. Joan Castleman per quarant'anni sacrifica il proprio talento e i propri sogni lasciando che suo marito, il carismatico Joe, si impadronisca della paternità delle sue opere. Finché a Stoccolma, durante il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, qualcosa cambia.

Link Prime Video