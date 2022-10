Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Arriva novembre, ed ecco una carrellata di novità per gli abbonati di Prime Video. Per la nostra consueta selezione settimanale, abbiamo scelto il nuovo promettentissimo serial show comico "figlio di LOL" Prova Prova Sa Sa, e, in attesa di un'uscita dei prossimi giorni che ancora ci teniamo nella manica, un film adrenalinico come Bomb Squad, il documentario su Carletto Mazzone, e infine due titoli in scadenza: Archive ed Enemy. Buona scelta e buona settimana!

Prova Prova Sa Sa (show comico Amazon Original) - data uscita 2 novembre

Prova Prova Sa Sa è il comedy show incentrato sull'improvvisazione e sull'intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ciascuna delle quattro puntate dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c'è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

Bomb Squad (film Exclusive) - data di uscita 1 novembre

Orlando Friar, un ex hacker che sta cercando di rimettersi in carreggiata, viene sorpreso quando un interlocutore anonimo lo chiama e gli svela che sotto la sua sedia è installata una bomba che è pronta a scoppiare a meno che non riesca a completare una serie impossibile di frodi digitali bancarie. Orlando dovrà usare ogni sua abilità di pensiero veloce per sopravvivere e tornare a casa in tempo per il compleanno di sua figlia. Dopo essere stato incastrato apparendo lui stesso come l’ideatore di questo piano sinistro, l’unica speranza per Orlando è un artificiere di lunga data, Wallace, e il suo giovane collega anticonformista, Jackson.

Il film è diretto da James Cullen Bressack e scritto da Leon Langfrod e Collin Watts. Nel cast si annoverano: Kevin Dillon, Mel Gibson, Shannen Doherty, Michael Welch, Sam Asghari, Eddie Steeples, Lydia Hull, Anna Harr e Kate Katzman.

Come un padre (documentario Exclusive) - data di uscita 2 novembre

Carletto Mazzone, un allenatore da record con 795 panchine in serie A. La vita e le imprese calcistiche di uno degli ultimi pilastri di un calcio romantico che non esiste più e che ripercorreremo attraverso i racconti di suo figlio Massimo e dei suoi figli "d'adozione". Tutti conoscono il Mister ma pochi sanno chi è l'uomo che c'è dietro e quanto sia stato importante per la carriera e la vita di calciatori come Totti, Baggio, Guardiola, Materazzi, Pirlo e tanti altri. Un uomo capace di restare nel cuore di tutti, gente comune e addetti ai lavori a prescindere dal colore delle loro bandiere.

Archive - Non mi Lasciare (film 2020) - data di scadenza 3 novembre

È il 2049 e Geoge Almore, un tecnico della robotica, si trova a un punto di svolta. Dopo essere stato assegnato a una struttura remota e riservata per lavorare a un modello di un robot umanoide perfetto, ha quasi portato a termine l’ultimo prototipo, J3. Lo sviluppo di J3 è stato ottenuto passando prima per altri due prototipi, J1 e J2. Ogni prototipo è la versione migliorata del precedente.

Link Prime Video

Enemy (film 2014) - data di scadenza 4 novembre

Adam è un professore di Storia specializzato in "dinamiche dittatoriali", la cui vita di coppia è in crisi. Una sera, guardando un film in DVD, si accorge che tra gli interpreti secondari c'è un uomo identico a lui e decide di rintracciarlo. Tra i due prende il via un logorante braccio di ferro che verterà sul possesso delle rispettive donne, dei loro corpi e delle loro identità. Con Jake Gyllenhaal.

Link Prime Video