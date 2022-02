Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end (dopo o al posto di Sanremo)

Si conclude la settimana del Festival di Sanremo, e che cerchiate qualcosa da guardare per colmare il vuoto o per evitare anche le ultime puntate, ecco i nostri consigli streaming Prime video per questo week end.

Iniziamo dalle serie tv: in uscita c'è l'attesissima Reacher, per chi ama l'azione e l'adrenalina, che poi sono le stesse caratteristiche anche di A-Team, il telefilm culto in scadenza nei prossimi giorni.

Se invece volete vedere un film, in questo fine settimana ci sono due novità: Come ti ammazzo il bodyguard 2, con un cast stellare, e Flashback, film sui viaggi nel tempo di produzione francese.

Buona visione e buon week end!

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario (film Exclusive) - uscita 2 febbraio

La guardia del corpo Michael Bryce si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell’FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale. Diretto da Patrick Hughes, il cast include Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas.

Flashback (film Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un’avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert. Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia. Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce.

Reacher (serie Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

Reacher segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher.

The A-Team (serie tv 1983, stagioni 1-5) - scadenza 7 febbraio

Il colonnello John "Hannibal" Smith è il leader di un gruppo variegato di veterani del Vietnam, addestrati allo spionaggio. Ormai dipendenti dal "divertimento" delle loro avventure ad alto rischio, il gruppo si riunisce ancora di tanto in tanto per accettare quelle missioni che li interessano... dietro giusto compenso.

