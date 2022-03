Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end (oltre al finale di LOL 2)

Ed eccoci al primo week end di marzo: tempo di dare un'occhiata alle novità del catalogo di Prime Video, ma anche ai contenuti in scadenza da vedere prima che vengano cancellati. Ed ecco i nostri suggerimenti.

Ovviamente c'è il finale di LOL 2, di cui abbiamo già parlato qui (non ci sono spoiler). Ma se come noi lo avete già visto e cercate qualcos'altro, abbiamo quattro titoli da non perdere.

Per chi cerca una serie tv, oggi escono la seconda stagione di Star Trek: Picard e lo spinoff animato di The Boys. Se invece avete voglia di qualcosa da vedere dall'inizio alla fine, potete scegliere tra Lucy and Desi, un documentario su una coppia di cui vi abbiamo parlato recentemente (lo scoprite sotto, comunque non sono i Ferragnez), e la commedia italiana Tutta un'altra vita, che sarà cancellata tra pochi giorni.

Buona visione e buon week end!

Star Trek: Picard stagione 2 (serie Amazon Original) - data di uscita 4 marzo

Numero episodi: 10 (in uscita uno ogni venerdì)

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

The Boys Presents: Diabolical (serie animata Original) - uscita 4 marzo

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi - in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione - riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi.

Lucy and Desi (documentario 2022 Amazon Original) - data di uscita 4 marzo

Lucy and Desi è il documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme. Il loro amore reciproco ha portato alla creazione dello spettacolo più influente della storia della televisione, I Love Lucy. Desi - rifugiatosi in America da Cuba - dopo che la sua famiglia ha perso tutto durante la rivoluzione cubana del 1933 è diventato prima il frontman di una band, poi un attore e infine un brillante produttore e pioniere tecnico. Lucille è nata dal nulla e, con un'etica del lavoro senza eguali, ha costruito una carriera come modella, corista e infine come attrice. Ha trovato la sua vocazione nella commedia, iniziando dalla radio. Quando finalmente a Lucille è stata concessa l'opportunità di avere il suo programma televisivo, ha insistito affinché il suo coniuge nella vita reale, Desi, fosse scelto nel ruolo di suo marito.

Sfidando gli imprevisti hanno reinventato la televisione, sullo schermo e dietro le telecamere. Il fondamento di I Love Lucy era la costante rottura e riparazione dell'amore incondizionato. Ciò che Lucy e Desi non riuscivano a far funzionare l'una con l'altro, l'hanno regalato al resto del mondo. Lucy and Desi è uno sguardo diretto e intimo nel dietro le quinte della relazione di questi due straordinari pionieri, con interviste a Lucie Arnaz Luckinbill, Norman Lear, Desi Arnaz Jr, Carol Burnett e Bette Midler.

Su Prime Video è inoltre disponibile il film Being the Ricardos, adattamento cinematografico della storia di Lucy e Desi firamato dal regista e sceneggiatore Aaton Sorkin e con i nominati ai premi Oscar 2022 Javier Bardem, Nicole Kidman e J.K. Simmons.

Tutta un'altra vita (film 2019) - scadenza 11 marzo

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario. Con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni.

