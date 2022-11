Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando qualcosa di nuovo, o di imperdibile, o entrambi, su Amazon Prime Video per questo week end, siete nel posto giusto: eccovi i nostri consigli streaming.

Innanzitutto una serie, il "cugino di LOL", Prova Prova Sa Sa, lo show comico italiano a puntate condotto da Frank Matano. E poi un nuovo film come My Policeman, con Harry Styles.

Ma non dimenticate di dare un'occhiata ai titoli che saranno cancellati dal catalogo nei prossimi giorni: tra i contenuti in scadenza, noi vi consigliamo due film, Bastardi a mano armata e Consegna d'amore. A voi la scelta e buon week end!

Prova Prova Sa Sa (show comico Amazon Original) - data uscita 2 novembre

Prova Prova Sa Sa è il comedy show incentrato sull'improvvisazione e sull'intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ciascuna delle quattro puntate dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c'è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

My Policeman (film Original) - data di uscita 4 novembre

La bellissima storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, My Policeman segue tre ragazzi - il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) - durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

Bastardi a mano armata (film 2021) - data di scadenza 10 novembre

Sergio è un criminale finito in carcere in un paese dimenticato da Dio. Caligola, potente boss della mala, è pronto a farlo uscire di lì e a corrispondergli una lauta ricompensa, a patto che Sergio torni in Italia e faccia un lavoro per lui. Deve riportare a Caligola qualcosa di importante sepolto nella serra di una villa, e per farlo costringe la famiglia che vi abita a scavare…

Consegna D'Amore (film 2021) - data di scadenza 15 novembre

Ellen Branford, un'importante avvocatessa, trova l'amore, lo scopo e la promessa di una vita più semplice quando parte per un viaggio per soddisfare l'ultimo desiderio di sua nonna- trovare il ragazzo che una volta amava e dargli la sua ultima lettera.

