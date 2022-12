Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ci avviciniamo sempre di più al Natale e l'aria delle feste si sente anche su Prime Video. Se state cercando qualcosa di nuovo da vedere, vi segnaliamo infatti un altro film natalizio, dal titolo Something from Tiffany's, ma in questi giorni escono anche due produzioni italiane, la docuserie È questa la vita che sognavo da bambino e la serie tv The Bad Guy. Ed è italiano anche il film in scadenza che vi suggeriamo in questi giorni, ovvero La Paranza dei bambini: buona scelta e buone visioni!

È questa la vita che sognavo da bambino (docuserie Exclusive) - data di uscita 6 dicembre

Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Luisin Malabrocca, "l'inventore" della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d'Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo faceva simpatia alla gente. Walter Bonatti, l'alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la roccia, il clima e la montagna, arrivato a oltre ottomila metri d'altezza, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l'uomo, è l'uomo stesso. Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. L'insolito sciatore bolognese che con la sua leggerezza nella vita e aggressività sulla pista è arrivato a essere conosciuto in tutto il mondo come “Tomba la bomba”.

The Bad Guy (serie tv Amazon Original) - data di uscita 8 dicembre

Modalità di uscita: i primi tre episodi l'8 dicembre, gli ultimi tre il 15 dicembre

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l'incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Nel cast di The Bad Guy con Luigi Lo Cascio anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino, e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

Something from Tiffany's (film Original) - data di uscita 9 dicembre

Nulla è come la magia e l'atmosfera delle feste a New York, quando le strade brillano di luci, le vetrine sono abbaglianti e una scatoletta speciale di Tiffany potrebbe cambiare la vita di una persona. O di più persone. Rachel e Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) sono una coppia felice, ma non ancora pronta a fare il grande passo. Ethan e Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell), la classica coppia da foto, sono invece pronti per rendere tutto ufficiale. Uno scambio di regali fa incrociare le due coppie e metterà in moto una serie di colpi di scena e inaspettate scoperte che porteranno i quattro incontro al loro destino. Perché l'amore, come la vita, è pieno di sorprese in questo film romantico per le feste.

La paranza dei bambini (film 2019) - data di scadenza 12 dicembre

Napoli 2018. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò vogliono diventare ricchi alla svelta, comprare abiti firmati e motorini nuovi. In particolare Nicola, la cui madre gestisce una piccola tintoria non resiste alla tentazione di entrare a far parte di una 'famiglia' camorrista.

