Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo l'esordio di venerdì scorso, con i primi due episodi che nel primo giorno di uscita sono stati visti da 25 milioni di persone nel mondo (ovviamente un record per Prime Video), venerdì 9 esce il terzo episodio di Gli Anelli del Potere, la serie tv prequel del Signore degli Anelli.

Ma se siete tra coloro che hanno già deciso che non proseguiranno oltre nella visione di questa serie ispirata all'opera di Tolkien, non c'è problema: abbiamo tre film in scadenza da consigliarvi per questi giorni.

A breve, infatti, saranno cancellati dal catalogo Senza Voce (con Jaime di Game of Thrones, giusto per rimanere in tema), Il giustiziere della notte con Bruce Willis e Vincent D'Onofrio (ovvero Palla di lardo di Full Metal Jacket) e il poliziesco Brooklyn's Finest. Buone visioni!

Gli Anelli del Potere (serie Amazon Original) - data di uscita 2 settembre

Quanti episodi escono: venerdì 2 settembre escono due puntate, poi un nuovo episodio ogni venerdì

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Link Prime Video

Senza Voce (film 2020) - data di scadenza 8 settembre

Rayburn Swanson (Nikolaj Coster-Waldau, ovvero Jaime Lannister di Game of Thrones) sa cosa significa perdere una persona cara. A causa del rapimento della sua unica figlia, avvenuto cinque anni prima, è scivolato in una spirale negativa di alcolismo e autodistruzione. A seguito della scomparsa di sua figlia, Rayburn ha giurato di rinunciare alla caccia e di aiutare tutti gli animali che prima uccideva o intrappolava.

Link Prime Video

Il Giustiziere Della Notte (film 2018) - data di scadenza 8 settembre

Paul Kersey è un chirurgo di Chicago la cui vita viene stravolta dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia e non solo... Con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue.

Link Prime Video

Brooklyn's Finest (film 2010) - data di scadenza 8 settembre

A Brooklyn i poliziotti non sono tutti santi. C'è chi si è infiltrato troppo a lungo tra gli spacciatori e ora si è affezionato a loro, c'è chi non ha mai fatto nulla durante i suoi anni di servizio ma proprio nel primo giorno di pensione decide di agire da vero poliziotto e, infine, chi di fronte all'esigenza di comprare una casa nuova per moglie e figli è pronto ad uccidere e rubare.

Link Prime Video