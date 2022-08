Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Per chi cerca un consiglio su cosa guardare su Prime Video nelle ore più calde di questo week end, eccoci al nostro consueto appuntamento in cui vi segnaliamo le nuove uscite e i titoli in scadenza del catalogo streaming di Amazon.

Come serie tv vi consigliamo A.P. Bio, commedia irriverente su un professore costretto a ripiegare da Harvard a un liceo qualunque. Tra i film, invece, House of Gucci è appena entrato in catalogo, ma l'uscita più importante è Tredici Vite, il nuovo drammatico film di Ron Howard. Concludiamo con un suggerimento tra i titoli che a giorni saranno cancellati: Lei mi parla ancora, film di Pupi Avati del 2021. Buona scelta e buon week end!

House Of Gucci (film 2021) - data di uscita 1 agosto

Ispirato alla vera storia della famiglia a capo dell'impero della moda italiana. Quando Patrizia Reggiani entra nella famiglia Gucci, la sua sfrenata ambizione ne svela i segreti, innescando una spirale di tradimento, decadenza e morte.

A.P. Bio (serie tv 2018, stagioni 1-2) - data di uscita 1 agosto

Jack Griffin (Glenn Howerton), studioso di filosofia caduto in disgrazia a Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni e si ritrova costretto a tornare a Toledo, in Ohio, insegnando Biologia agli alunni più brillanti di una scuola superiore.

Tredici Vite (film Amazon Original 2022) - data di uscita 5 agosto

Tredici vite racconta l’incredibile storia vera dell’enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale.

Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

Lei mi parla ancora (film 2021) - data di scadenza 7 agosto

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla loro storia d’amore. Regia di Pupi Avati, con Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli.

