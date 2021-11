Sei film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Come ogni week end, ecco i nostri consigli agli abbonati di Amazon Prime Video. Mentre prosegue la programmazione di So cosa hai fatto e Maradona: Sogno Benedetto (con gli episodi napoletani), tra le nuove uscite il posto d'onore spetta alla serie tv di Carlo Verdone (sotto trovate il link alla nostra recensione).

Se invece avete voglia di anime, provate ViVid Strike, in scadenza questo week end. Passiamo poi ai film, cominciando dal nuovo documentario A man named Scott, e proseguendo con titoli come il classico Mission, il biblico Noah, il comico Tutto tutto niente niente e il drammatico Queen & Slim. Infine, tra i film in scadenza abbiamo selezionato Le spie, con Owen Wilson, Eddie Murphy e Malcolm McDowell (sì, l'Alex di Arancia Meccanica).

Buona visione e buon week end!

Mission (film 1986) - data di uscita 1 novembre

Un mercante di schiavi spagnolo in cerca redenzione si unisce alla missione fondata da un gesuita in Sud America con lo scopo di convertire i nativi al cristianesimo. Splendido affresco su un periodo storico controverso, vincitore di un Premio Oscar. Con Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson.

Noah (film 2014) - data di uscita 1 novembre

Russell Crowe è Noah nel film ispirato all'epica storia di coraggio, sacrificio e speranza di Noè. Diretto dal visionario regista Darren Aronofsky. Con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone.

Tutto tutto niente niente (film 2012) - data di uscita 1 novembre

Cetto La Qualunque (Antonio Albanese) è alle prese con una crisi politica e sessuale. Rodolfo Favaretto rincorre il sogno secessionista di un nordista estremo, e per vivere e combattere la crisi commercia in migranti clandestini. Frengo Stoppato, un uomo stupefacente, in tutti i sensi, torna dal suo buen retiro incastrato da una madre ingombrante, con un sogno: riformare la chiesa e guadagnarsi la beatitudine.

A man named Scott (doc Amazon Original) - uscita 5 novembre

Nel 2009, Scott Mescudi, anche conosciuto come Kid Cudi, ha pubblicato il suo LP di debutto, "Man on the Moon: The End of Day". Un album eclettico che rompe gli schemi, caratterizzato da canzoni che parlano di depressione, ansia e solitudine, ha avuto un enorme successo tra i giovani ascoltatori trasformando Cudi in una star della musica e un eroe culturale. Il regista di A Man Named Scott, Robert Alexander racconta un decennio della vita di Cudi tra scelte creative, lotte e scoperte, e della sua musica che continua a emozionare e stimolare i suoi milioni di fan in tutto il mondo.

Queen & Slim (film 2019) - data di uscita 5 novembre

Al loro primo appuntamento, una coppia di colore viene fermata per una piccola infrazione stradale da un poliziotto razzista. La situazione degenera e finisce in tragedia quando il ragazzo uccide involontariamente il poliziotto per legittima difesa, costringendo sé stesso e la ragazza alla latitanza. Con Lena Waithe, Melina Matsoukas, Flea.

Vita da Carlo (serie tv Amazon Original) - uscita 5 novembre

Genere: commedia. Numero episodi: 10

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che - come la sua vita - ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti. Una nuova avventura creativa e un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

ViVid Strike (serie anime 2016, 1 stagione) - scadenza 6 novembre

Fuuka e Rinne da bambine vivevano in un orfanotrofio ed erano come sorelle, ma la loro vita era difficile e sognavano un futuro migliore. Ma la “seconda separazione” cambierà drasticamente il destino di Fuuka e Rinne...

Le spie (film 2002) - scadenza 8 novembre

In questa avventura comica basata su una serie TV degli anni '60, l'agente speciale Alex Scott (Owen Wilson) e il campione di pesi medi Kelly Robinson (Eddie Murphy) vengono loro malgrado impiegati insieme in una pericolosa missione. Devono ritrovare il Serramanico, un sofisticato prototipo di aereo spia. È caduto nelle mani del malvagio trafficante d'armi Arnold Gundars (Malcolm McDowell).

