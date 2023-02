Sette film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (Sanremo a parte)

Come ogni singolo italiano sa, questa che inizia oggi è la settimana del Festival di Sanremo. Fondamentalmente, dunque, avete due opzioni: seguire il Festival oppure cercare alternative.

E se cercate alternative, ecco i nostri numerosi consigli per i prossimi giorni, dedicati agli abbonati di Prime Video e selezionati tra ultime novità e contenuti prossimi alla scadenza.

Partiamo dai nuovi titoli: in questi giorni escono la seconda stagione di Clarkson's Farm e il film Somebody I used to know, ma nei giorni scorsi sono entrati nel catalogo anche la prima stagione del mitico Love Bugs, il film italiano Io e Spotty e l'americano Nobody.

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo scelto per voi una serie come Hawaii Five-0, tre film cult come Sliver, Prova a Prendermi e Zoolander (di cui c'è anche il perdibilissimo sequel) e una commedia italiana, ovvero Benvenuti in casa Esposito. Insomma, se non vi vanno le canzonette sanremesi non avete che l'imbarazzo della scelta...

Clarkson's Farm (show Exclusive, stagione 2) - data di uscita 10 febbraio

La grande squadra della Diddly Squat tra cui Lisa, Kaleb, Cheerful Charlie e Gerald che, ancora una volta, terranno un occhio vigile su Jeremy Clarkson e le sue follie agrarie alla fattoria di Chipping Norton.

Somebody I used to know (film Exclusive) - data di uscita 10 febbraio

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

Io e Spotty (film 2022) - data di uscita 1 febbraio

A Bologna, la venticinquenne Eva è una studentessa di legge fuorisede e fuoricorso, che non riesce più a dare esami e soffre di attacchi di panico. Per non gravare troppo sulla madre lontana, cerca un nuovo lavoro come dog sitter e le risponde Matteo, giovane animatore di cartoni animati.

Link Prime Video

Love Bugs (serie tv, stagione 1) - data di uscita 1 febbraio

"Love Bugs": prima serie: gli sketch più divertenti con Fabio De Luigi e Michelle Hunziker.

Link Prime Video

Nobody - Io sono nessuno (film 2021) - data di uscita 4 febbraio

Hutch è un “nessuno”. Trascurato e sottovalutato, sia come padre che come marito, subisce passivamente gli oltraggi della vita senza mai ribellarsi. Ma quando sua figlia perde il suo adorato braccialetto durante una rapina, Hutch raggiunge un livello di rabbia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cosa succede quando un debole inizia a ribellarsi? Con Bob Odenkirk.

Link Prime Video

Benvenuti in casa Esposito (film 2021) - data di scadenza 12 febbraio

Tenetevi forte. Preparatevi a ridere e a commuovervi. Sono arrivati gli Esposito! Il rione Sanità, dove è nato il principe della risata Totò, è uno dei più affascinanti e misteriosi di Napoli. Qui vive, con la sua famiglia allargata, Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra.

Link Prime Video

Hawaii Five-0 (serie tv, stagioni 1-6) - data di scadenza 14 febbraio

Il tenente comandante Steve McGarrett guida una forza d'elite che combatte il crimine, affrontando i casi più difficili dell'isola e cercando gli assassini del suo leggendario padre.

Link Prime Video

Sliver (film 1993) - data di scadenza 15 febbraio

Nella versione integrale di "Sliver", troppo hard per il cinema, Carly si trasferisce in uno dei grattaceli residenziali più esclusivi di New York proprio quando i condomini iniziano a morire assassinati uno dopo l'altro. La tensione cresce man mano che la protagonista si avvicina all'assassino... e voi non vorrete staccare gli occhi dallo schermo.

Link Prime Video

Prova a Prendermi (film 2003) - data di scadenza 15 febbraio

Dal regista 3 volte Premio Oscar Steven Spielberg, Prova a prendermi racconta la storia di Frank W. Abagnale, Jr., uno dei più grandi truffatori del XX secolo, che fu pilota, avvocato e persino medico - tutto prima di compiere la maggiore età!

Link Prime Video

Zoolander (film 2002) - data di scadenza 15 febbraio

Per tre volte modello dell'anno, Derek Zoolander è devastato quando perde il titolo. Così arriva Mugato a proporgli un lavoro, ma Derek non sa che dietro alla proposta c'è un piano spietato.

Link Prime Video