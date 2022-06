film e serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca delle ultime novità del catalogo di Prime Video e dei contenuti prossimi alla scadenza? Siete nel posto giusto.

Questa settimana sulla piattaforma streaming di casa Amazon esce la seconda stagione della serie animata Fairfax (consigliata in particolare ai genitori di figli adolescenti, come manuale di istruzioni).

Se invece volete guardare un film, vi proponiamo tre titoli: We are your friends, con Zac Efron ed Emily Ratajkowski; il thriller di Intreccio di destini e, in scadenza, l'ultima versione di una storia classica come quella di Mary e del suo giardino segreto.

We Are Your Friends (film 2015) - data uscita 6 giugno

Cole, un giovane dj, fa la conoscenza del più esperto e famoso collega James Reed, e trova in lui una guida capace di dare una svolta alla sua carriera finora deludente. Contemporaneamente Cole si innamora di Sophie. ConZac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski.

Intreccio di Destini (film 2021) - data uscita 8 giugno

Quando la matricola Chris (Jacob Elordi) incontra la studentessa dell’ultimo anno Sam (Tiera Skovbye), si innamorano subito e progettano la loro futura vita insieme. Nel frattempo, l’imprenditore Jorge (Adan Canto) conosce l’assistente di volo Leslie, (Rasha Mitchell), e inizia tra loro una storia d’amore. Mentre la felicità di Chris e Sam cresce, Jorge lotta contro una malattia terribile.

Fairfax stagione 2 (serie animata Original) - data di uscita 10 giugno

La gang torna per una divertentissima seconda stagione di questa commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È una punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci – anche se a riceverli potrebbe essere un'intelligenza artificiale. La serie è creata e prodotta da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley. Tra le guest star del voice cast della seconda stagione si annoverano tra gli altri Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri, John Leguizamo.

Il Giardino Segreto (film 2020) - scadenza 9 giugno

Una bambina rimasta orfana, Mary, viene accolta nella casa di un ricco zio vedovo, Archibald che ne diventa il tutore. Mary, sfuggendo al controllo della governante di casa, apprende l'esistenza un giardino segreto in cui la moglie dello zio perse la vita. Mary ne trova la chiave e con il cugino, Colin, riuscirà ad entrarci. L’accesso al giardino cambierà la loro vita in un modo inimmaginabile... Con Colin Firth.

