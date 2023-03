Cinque film e "quella" serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Per gli abbonati di Prime Video, questa che inizia oggi è praticamente come la settimana di Natale, perché arriva il "regalo" più grande della piattaforma streaming id Amazon: la terza stagione di LOL: chi ride è fuori. Ma cosa vedere prima e dopo aver divorato i primi 4 episodi di LOL in uscita giovedì 9 marzo? Ecco i nostri consigli.

Tra le novità del catalogo di Prime Video, da segnalare c'è Old, il penultimo film di M. Knight Shyamalan (a proposito, se avete Apple TV+ date una chance a Servant). Per il resto, i nostri suggerimenti di questi giorni riguardano solo film in scadenza: iniziamo da un classico come Hilary e Jackie, per poi passare a film più recenti, ovvero Confini e dipendenze, Promises (con Favino) e Un piccolo favore (con la sempre meravigliosa Blake Lively).

LOL: chi ride è fuori (show Amazon Original, stagione 3) - data di uscita 9 marzo

Modalità di uscita: dal 9 marzo i primi quattro episodi, dal 16 marzo gli ultimi due

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Old (film 2021) - data di uscita 3 marzo

Il regista visionario M. Night Shyamalan presenta un thriller agghiacciante e misterioso. Una famiglia in vacanza ai tropici si rende conto che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando per qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite in un solo giorno.

Hilary e Jackie - Una Storia Vera (film 1999) - data di scadenza 9 marzo

Questo film racconta la storia di due sorelle, Hilary e Jackie. Cresciute in Inghilterra negli anni '50, le due protagoniste hanno un vero e proprio talento in campo musicale: Hilary è una brava flautista e Jackie, è un "genio" del violoncello. La vita però riserverà molteplici sorprese.

Confini e dipendenze (film 2021) - data di scadenza 9 marzo

Un trafficante di droga organizza un'operazione di traffico di droga tra cartelli, un architetto indaga sulla tossicodipendenza di suo figlio e un professore combatte le rivelazioni secondo cui il suo datore di lavoro è corrotto.

Promises (film 2021) - data di scadenza 10 marzo

Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Con Pierfrancesco Favino.

Un piccolo favore (film 2018) - data di scadenza 12 marzo

Comedy-thriller con Blake Lively. Quando scompare improvvisamente la sua migliore amica, Stephanie si lascia travolgere dal mistero e si mette alla ricerca della donna.

