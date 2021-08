Sette film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Ce n'è davvero per tutti gusti: tra nuove uscite di film e serie tv e titoli in scadenza, questo fine settimana Prime Video offre un menù quanto mai vario e appetibile.

Per quanto riguarda i film, c'è una nuova uscita ed è un film (in quattro parti) spagnolo: Historias lamentables. E poi c'è un capolavoro come Monster, che valse l'Oscar a Charlize Teron, un film con Octavia Spencer, una commedia drammatica con Michael Caine, un film sui viaggi nel tempo, un piccolo gioiello come The Giver e un film con Robert De Niro, Edward Norton e Milla Jovovich.

Due le serie tv da vedere in questi giorni su Prime: la mitica Misfits, in scadenza tra cinque giorni, e la nuova Cruel Summer, di cui oggi è uscito il primo episodio.

Monster (film 2003) - data di uscita 2 agosto

Genere: drammatico

La storia di Aileen Wuornos e del suo rapporto con la compagna Selby. La donna, condannata a morte per sei omicidi, si appellò alla legittima difesa per giustificare la propria condotta violenta. Con Charlize Theron e Christina Ricci.

Mister Morgan (film 2014) - data di uscita 2 agosto

Genere: dramedy

Matthew Morgan ha perso la moglie e da allora si trascina, aspettando soltanto il momento giusto per farla finita. Cocciuto e refrattario al prossimo, Matthew incontra Pauline, giovane insegnante di cha-cha-cha orfana di padre. La distanza anagrafica viene riempita molto presto da un affetto sincero, in cui Matthew e Pauline aprono i loro cuori e confrontano le rispettive paure. Con Michael Caine e Michelle Goddet.

Pessime Storie (film Amazon Original 2021) - data di uscita 3 agosto

Genere: commedia

Un film in quattro parti in perfetto stile Fesser. Vedendo il regalo che gli hanno fatto, Don Horacio sorprende i suoi ospiti con una reazione inattesa. Bermejo cerca di raggiungere la spiaggia, ma una serie di avvenimenti inaspettati lo spingono verso l'entroterra. Tina e Ayoub intrecciano un rapporto che cambierà per sempre la vita di entrambi. Alipio si rivolge a un'azienda che si occupa di creare alibi dopo essere stato accusato di appropriazione indebita. Il film ha guadagnato tre nomination ai premi Goya del 2021, tra cui quello per i migliori effetti speciali e per la miglior sceneggiatura.

The Giver - Il mondo di Jonas (film 2014) - data di uscita 4 agosto

Genere: fantascienza

Jonas vive in un mondo apparentemente idilliaco e perfetto, fatto di persone tutte simili fra loro e felici nell'essere conformi agli standard di massa. Quando questi comincia a passare più tempo con l'unico anziano che ha memoria del passato, il ragazzo realizza di essere in pericolo e tenta la fuga.

The Endless - Viaggi nel tempo (film 2018) - data di uscita 5 agosto

Genere: fantasy, horror

I due fratelli Justin e Aaron ricevono una video cassetta contenente un messaggio misterioso da Camp Arcadia, la setta da cui sono fuggiti quando erano bambini. In cerca di spiegazioni, i due fratelli decidono di fare ritorno un'ultima volta nella loro vecchia casa.

Cruel Summer - data di uscita 6 agosto (serie tv 2021)

Genere: thriller, teen drama. Numero episodi: 10 (uno a settimana)

Cruel Summer è un thriller psicologico, una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista.

Ma (film 2019) - scadenza 7 agosto

Sue Ann è una donna solitaria che vive in una tranquilla città dell'Ohio. Un giorno incontra un'adolescente che le chiede di comprare degli alcolici per la sua combriccola di amici e Sue Ann si offre di ospitarli per divertirsi insieme e far festa nel suo seminterrato. Ma la casa prevede alcune regole: qualcuno deve rimanere sobrio. Non imprecare. Non andare mai al piano di sopra. E chiamarla Ma. Con Octavia Spencer.

Stone (film 2010) - scadenza 11 agosto

Un pericoloso piromane detenuto in carcere cerca di manipolare un agente di polizia per ottenere la libertà condizionata e usa la sua bella moglie come merce di scambio. Con Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich.

Misfits (serie tv 2009, stagioni 1-5) - scadenza 11 agosto

Premiato comedy-drama su cinque adolescenti e i superpoteri che hanno da poco scoperto di avere.

