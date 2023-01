Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video nel week end che chiude le feste

Ultimo week end di queste feste natalizie, ed eccoci come sempre con i nostri consigli streaming rivolti agli abbonati di Amazon Prime Video.

Tra le novità ci sono due serie tv: Sono Lillo, che ci ha piacevolmente sorpreso (più sotto il link alla nostra recensione), e l'inglese The Rig, con diversi volti noti ai fan di Game of Thrones (vedi foto copertina di questo articolo...).

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato 4 film. Se volete sentire ancora aria di feste, sappiate che nei prossimi giorni scadranno tutti i vari cinepanettoni con De Sica e Boldi (qui vi abbiamo messo Vacanze di Natale 95), e già che ci siamo abbiamo messo in lista anche l'Amore non va in vacanza e Un Natale senza tempo.

Se invece non ne potete più della melassa natalizia, allora vi suggeriamo un film come Lord of War. A voi la scelta, buona Epifania e buon week end!

Sono Lillo (serie tv Original) - data di uscita 5 gennaio

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh… c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

The Rig (serie tv Original) - data di uscita 6 gennaio

The Rig segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord. Finito il lavoro, pronto a tornare sulla terra ferma, il gruppo viene avvolto da una nebbia misteriosa. La piattaforma viene colpita da forti scosse lasciando chi si trova sopra di essa improvvisamente senza possibilità di comunicare con la costa e il mondo esterno. Mentre il gruppo cerca di scoprire cosa stia dietro a questa forza inspiegabile, un grave incidente li forza a chiedersi di chi si possano veramente fidare. Le amicizie si rompono, nuove alleanze si formano e le differenze generazionali si fanno evidenti.

Lord of war (film 2005) - data di scadenza 10 gennaio

Yuri Orlov è un trentenne ucraino immigrato negli Stati Uniti con tanta voglia di emergere, ma pochi mezzo per farlo. Un giorno intuisce che il traffico d'armi può diventare il suo passaporto verso la vita agiata che ha sempre sognato e in breve tempo conquista tutto ciò che desidera. Alla sua rapida ascesa si oppone però Jack Valentine, un giovane agente idealista dell'Interpool.

Vacanze di Natale 95 (film 1995) - data di scadenza 14 gennaio

Lorenzo ha una figlia, Marta, che l'ha convinto a passare le vacanze a Aspen in quanto grande appassionata di Luke Perry, abituale frequentatore della località sciistica. Remo è un accanito giocatore di carte. La sera di Natale, giocando al circolo, si dimentica della moglie americana che lo sta aspettando. Quando torna, Kelly, lo butta fuori di casa e parte per Aspen...

Un Natale Senza Tempo (film 2021) - data di scadenza 14 gennaio

Durante il periodo natalizio dell'anno 1903, Charles Whitley, ricco e affascinante signore, acquista alla casa d'aste un antico orologio natalizio, con incisa una frase magica e con la capacità di andare avanti ed indietro nel tempo.

l'Amore non va in Vacanza (film 2007) - data di scadenza 14 gennaio

Ti presentiamo Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), due donne che non potrebbero essere più diverse – una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood – hanno però un punto in comune, la sfortuna con gli uomini.

