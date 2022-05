Quattro film, uno show e tre serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Avete visto le pessime previsioni del tempo e vi siete rassegnati a trascorrere il week end in casa? Non preoccupatevi, su Prime Video in questi giorni fioccano le novità.

Se cercare uno show che vi faccia divertire ma anche riflettere, allora date uno sguardo a Finché social non ci separi. Per chi invece cerca qualcosa di impegnativo, il consiglio è la docuserie The unsolved murder of Beverly Lynn Smith.

Passiamo a format più tipici delle piattaforme streaming: i film e le serie tv. Tra i primi, vi suggeriamo il thriller Archive, per quanto riguarda le novità del catalogo, e tre film d'azione che invece sono prossimi alla cancellazione.

Infine, due nuove serie: Bosch Legacy e soprattutto la seconda stagione di The Wilds, la storia di un gruppo di ragazze (e ora anche un gruppo di ragazzi) finite su un'isola deserta per un crudele esperimento sociale. Buona visione e buon week end!

Finché social non ci separi (show comico Exclusive) - data di uscita 2 maggio

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

The Wilds stagione 2 (serie Original) - data uscita 6 maggio

La seconda stagione di The?Wilds ?prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso - sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Bosch: Legacy (serie Original) - data uscita 6 maggio

Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim'ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d'accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento. Nel cast Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang e Denise G. Sanchez.

The unsolved murder of Beverly Lynn Smith (docuserie Original) - data uscita 6 maggio

Da Nathalie Bibeau, la regista di The Walrus e The Whistleblower, la docuserie Original si tuffa in profondità nell'elaborata e controversa operazione sotto copertura progettata per indagare su un sospetto nell'omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith, ma che è finita solo per sollevare ancora più domande e una ricerca di giustizia che dura da decenni.

Beverly Lynn Smith viveva in una fattoria nella comunità industriale di Oshawa, in Ontario, con il marito e un bambino di 10 mesi. Il 9 dicembre 1974 fu uccisa nella cucina di casa sua. Alan Smith (nessuna parentela con Beverly Lynn Smith), è stato un personaggio centrale nelle indagini dalla notte dell'omicidio quasi 50 anni fa. Nel 2007, quando ormai era diventato un “cold case”, i risultati di un test del poligrafo hanno sollevato nuovi sospetti e Smith è diventato il sospettato principale e l'obiettivo di una controversa indagine di polizia. Nonostante tutti i colpi di scena, Smith ha sempre mantenuto la sua innocenza.

Archive - Non mi Lasciare (film 2020) - data uscita 5 maggio

È il 2049 e Geoge Almore, un tecnico della robotica, si trova a un punto di svolta. Dopo essere stato assegnato a una struttura remota e riservata per lavorare a un modello di un robot umanoide perfetto, ha quasi portato a termine l’ultimo prototipo, J3. Lo sviluppo di J3 è stato ottenuto passando prima per altri due prototipi, J1 e J2.

La vendetta di Luna (film 2018) - scadenza 7 maggio

Scampata al massacro della sua famiglia, Luna scopre che in realtà suo padre era una spia russa. Cercherà risposte e vendetta. Con Lisa Vicari

Momentum (film 2015) - scadenza 7 maggio

Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, bensi' una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento la ragazza è in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l'hanno resa un bersaglio. Con Morgan Freeman.

Hunter's Prayer - In fuga (film 2017) - scadenza 7 maggio

Action-thriller con Sam Worthington. Lucas, un killer solitario tormentato dagli incubi del passato, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma al momento di sparare esita perché la ragazza gli ricorda la figlia. Tra il killer in cerca di redenzione e la giovane ragazzina nasce un legame di alleanza contro il crimine, quello cattivo.

