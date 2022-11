Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizia una nuova settimana di novembre, e come ogni lunedì ecco i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Amazon Prime Video.

Tra le novità di questi giorni, vi segnaliamo la quarta stagione della serie fashion Savage X Fenty Show, per gli amanti della moda, e il film italiano Autumn Beat, di Antonio Dikele Distefano.

E come sempre abbiamo selezionato anche tre titoli prossimi alla scadenza, ovvero la serie anime The Promised Neverland e i due film di genere horror thriller Premonitions e Spiral - L'eredità di Saw. A voi la scelta!

Savage X Fenty Show (fashion show Original, stagione 4) - data di uscita 9 novembre

Giunta al suo quarto anno consecutivo, la straordinaria fashion experience continua a sfidare la tradizione e a superare ogni confine. L'evento innovativo alza ancora una volta l'asticella, con un nuovo cast stellare composto da modelli, attori, insieme ad alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale e molti altri ancora, che indosseranno le ultime creazioni di Savage X Fenty. Savage X Fenty Show Vol. 4 includerà le performance di artisti musicali internazionali, tra cui Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell, con la partecipazione speciale di Ángela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Cara Delevingne, Damson Idris, Irina Shayk, Joan Smalls, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke, Zach Miko e molti altri.

Autumn Beat (film italiano Original) - data di uscita 10 novembre

Autumn Beat è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

Premonitions (film 2020) - data di scadenza 11 novembre

Il Dott. John Clancy, psichiatra e consulente dell’FBI ormai in pensione, decide di tornare in servizio per fermare un folle serial killer. Con Anthony Hopkins, Colin Farrell.

Spiral - L'eredità di Saw (film 2021) - data di scadenza 15 novembre

Una coppia di detective di una grande città americana si ritrova alle prese con una serie di omicidi che sembrano ispirati a una delle storie più macabre, spaventose e disturbanti del recente passato cittadino.

The Promised Neverland (serie anime, due stagioni) - data di scadenza 16 novembre

La Gracefield House è dove vivono gli orfani, una casa insostituibile dove 38 fratelli e una madre vivono vite felici, anche senza essere davvero consanguinei. Tuttavia, un giorno la loro quotidianità verrà bruscamente interrotta...

