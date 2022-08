Ventisette film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

La settimana più triste per i fan di James Bond è purtroppo arrivata: come vi abbiamo annunciato quasi un mese fa, infatti, dal 12 agosto tutti i film sull'agente 007 spariranno dal catalogo di Prime Video.

Per questo motivo, nel nostro consueto appuntamento settimanale con i consigli streaming per la piattaforma di Amazon vi consigliamo di lasciar perdere le novità. Con un'unica eccezione: la serie tv remake del celebre film Ragazze vincenti (quello degli anni '90 con Tom Hanks, Madonna, Geena Davis e molti altri).

Infine, guardando ai contenuti in scadenza, c'è un altro film che merita di essere (ri)visto: Nove luna e mezza, film italiano del 2017 con Claudia Gerini, Alessandro Tiberi, Giorgio Pasotti. Buona settimana e buone visioni!

A League of Their Own (serie Original) - uscita 12 agosto (tutti gli 8 episodi)

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

Nove lune e mezza (film 2017) - data di scadenza 11 agosto

Una sorella vuole figli e non può averli, un'altra può averli ma non li vuole. Con l'aiuto di un medico decidono di fare l'impensabile e di vivere una doppia vita davanti alla loro famiglia. Con Claudia Gerini, Alessandro Tiberi, Giorgio Pasotti.

The James Bond Collection (film MGM) - data di scadenza 12 agosto

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 - Zona pericolo

007 - Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy - Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker - Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro

Agente 007 - Vivi e lascia morire

Agente 007 - Una cascata di diamanti

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 - Si vive solo due volte

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono

Agente 007 - Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere