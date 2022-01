Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

L'Epifania tutte le feste si è portata via, ma ci resta ancora un lungo week end prima di tornare alle nostre consuete attività. E allora ecco i nostri consigli streaming per chi cerca qualcosa di interessante da vedere su Amazon Prime Video.

Partiamo dalle serie tv: oggi, venerdì 7 gennaio, è in uscita la penultima puntata della sesta e conclusiva stagione di The Expanse: se avete aspettato fin qui per concedervi del "sano" binge watching, è il momento di iniziare.

Passiamo ai film: tra le nuove uscite due titoli imperdibili. Il primo, produzione degli amazon Studios, è The Tender Bar, diretto da George Clooney; il secondo è un film italiano con un grande cast e si intitola Ariaferma.

Infine, i film in scadenza: per l'ultima volta vi suggeriamo di recuperare Palm Springs, e visto che siamo a fine feste natalizie date una chance a La Befana vien di notte. Buona visione e buon week end!

The Expanse stagione finale (serie tv Amazon Original)

Holden e l'equipaggio della Rocinante combattono insieme alla Flotta Congiunta di Terra e Marte per proteggere i Pianeti Interni da Marco Inaros e dalla sua campagna di morte e distruzione della sua Marina Libera. Nel frattempo, su un pianeta lontano, oltre gli Anelli, un nuovo potere si risveglia.

The Tender Bar (film Amazon Original) - uscita 7 gennaio

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate – e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale – J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali — con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie.

The Tender Bar è basato sul romanzo autobiografico "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer, ed è diretto dal premio Oscar George Clooney.

Ariaferma (film 2021) - uscita 7 gennaio

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

Palm Springs (film 2020) - scadenza 8 gennaio

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles. Ma quando il loro incontro è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a vivere come se non ci fosse un domani!

La Befana vien di notte (film 2018) - data di scadenza 11 gennaio

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana!

Regia di Michele Soavi, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Francesco Mura.

