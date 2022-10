Due film (+25 di 007) e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Oggi su Prime Video esce il settimo e penultimo episodio della prima stagione di Gli Anelli del Potere, e qui sotto trovate anche le prime anticipazioni sulla trama. Ma se cercate consigli per decidere cos'altro vedere questo week end sulla piattaforma streaming di Amazon, allora siete nel posto giusto.

Innanzitutto sappiate che da mercoledì sono tornati tutti i film di James Bond gratis, e questo non è poco. Tra le novità vi segnaliamo il film Catherine Called Birdy con Bella Ramsey (che prossimamente vedremo anche nella serie di The Last of Us).

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato due serie di Lupin (una degli anni '80 e una del 2018) e un thriller intitolato Il viaggio di Felicia. A voi le scelte, buone visioni e buon fine settimana!

Gli Anelli del Potere (serie tv Original) - penultima di stagione 7 ottobre

I sopravvissuti a un cataclisma provano a mettersi in salvo; i Pelopiedi si trovano faccia a faccia con il male; Durin è combattuto tra amicizia e dovere; Adar considera la possibilità di un nuovo nome. Per vedere i riassunti e tutte le informazioni sulle puntate precedenti, cliccare qui.

60 years of Bond (filmografia completa) - data di uscita 5 ottobre

Per celebrare il 60esimo anniversario della saga cinematografica, saranno disponibili su Prime Video per un periodo limitato i 25 film di James Bond: Agente 007 - Licenza di uccidere; A 007, dalla Russia con amore; Agente 007 - Missione Goldfinger; Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono); Agente 007 - Si vive solo due volte; Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà; Agente 007 - Una cascata di diamanti; Agente 007 - Vivi e lascia morire; Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro; La spia che mi amava; Moonraker - Operazione spazio; Solo per i tuoi occhi; Octopussy - Operazione piovra; 007 - Bersaglio mobile; 007 - Zona pericolo; 007 - Vendetta privata; GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo non basta; La morte può attendere; Casino Royale, Quantum of Solace; Skyfall; Spectre e No Time To Die.

Catherine Called Birdy (film Exclusive) - data di uscita 7 ottobre

Anno 1290. Nel villaggio inglese medievale di Stonebridge, Lady Catherine (conosciuta come Birdy) è la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Il suo parco giochi è Stonebridge Manor, una casa che, come la famiglia, ha visto giorni migliori.

Finanziariamente indigente e avido incallito, Rollo vede sua figlia come la via per uscire dalla rovina finanziaria dandola in sposa a un ricco proprietario terriero.

Ma Birdy, come tutte le grandi eroine adolescenti, è vivace, intelligente e avventurosa e pronta a respingere in modi sempre più ingegnosi qualsiasi corteggiatore. La sua immaginazione, il suo atteggiamento provocatorio e la sua profonda convinzione di aver diritto all'indipendenza creano una frattura con i suoi genitori. Quando si presenta il più ripugnante dei corteggiatori, viene richiesta loro l'ultima prova d'amore per la figlia. Scritto e diretto da ?Lena Dunham, il film si basa sul romanzo Catherine?di Karen Cushman. Con Bella Ramsey, Billie Piper, e Andrew Scott.

Il viaggio di Felicia (film 1999) - data di scadenza 13 ottobre

Dal regista de Il dolce domani, Chloe e The Captive, un thriller che catapulta lo spettatore in un incubo terrificante. Felicia, 17 anni, parte dall'Irlanda all'Inghilterra alla ricerca del ragazzo di cui è innamorato, Johnny. Scesa dal traghetto incontra uno scapolo di mezza età che si offre di aiutarla. Felicia accetta, senza sapere che l'uomo è in realtà un perverso serial killer... Con Bob Hoskins.

Lupin III - Terza Serie (serie anime 1985, 1 stagione) - data di scadenza 14 ottobre

Probabilmente la serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate al ladro gentiluomo. E per la prima volta, proposta in versione integrale e senza censure!

Lupin III - Ritorno alle Origini (serie anime 2018, 1 stagione) - data di scadenza 14 ottobre

Lupin e la sua cricca vivranno quattro nuove incredibili avventure, ma ripenseranno e omaggeranno anche tutta la loro storia.

