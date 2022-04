Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Indecisi su cosa guardare in questo week end su Prime Video? Eccoci con i nostri consigli streaming dalla piattaforma di Amazon. Iniziamo dalle serie tv: se non avete già iniziato la seconda stagione di las Cumbres, potrebbe essere il momento giusto; se invece vi mancano ancora degli episodi di The Terror dovete affrettarvi, perché sarà cancellata proprio in questo fine settimana.

Se invece volete vedere un film, ve ne abbiamo selezionati due nuovi - l'attesa produzione su Laura Pausini e l'americano La cena delle spie - e due prossimi alla scadenza, ovvero Ad Astra, con Brad Pitt, e Governance, che a dispetto del titolo è un film italiano. E quindi, buon week end e buona visione!

La scuola dei misteri - Las Cumbres stagione 2 (serie Exclusive) - data uscita 1 aprile

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti? Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. Sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza?

Laura Pausini - Piacere di conoscerti (film Original 2022) - uscita 7 aprile

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film Original italiano con la cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto è nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso).

La cena delle spie (film Original 2022) - uscita 8 aprile

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, l’agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di scovare la talpa tra i suoi vecchi colleghi nella sede di Vienna dell’agenzia. La sua indagine lo porta dall’Austria all’Inghilterra fino alla California, dove si ricongiunge con la sua ex-collega ed ex-amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia è costretta a confondere il confine tra professione e passione in questa storia avvincente di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale. Diretto dall’acclamato regista danese Janus Metz e scritto da Olen Steinhauer, nel cast del film si annoverano anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

The Terror stagione 1 (serie tv 2018) - scadenza 9 aprile

Inquietante, terrificante e basata su fatti reali, The Terror è la storia di una pericolosa missione nell'Artico da parte della British Royal Navy. E' una storia che tratta della difficoltà di sopravvivere in un territorio inospitale, sotto l'angosciante morsa di una minaccia sconosciuta.

Ad Astra (film 2019) - scadenza 10 aprile

L'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia fino ai lontani confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e dipanare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.

Governance - il prezzo del potere (film 2021) - scadenza 11 aprile

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è il direttore generale di un importante gruppo petrolifero. Dopo un'inchiesta per corruzione è costretto a lasciare la prestigiosa carica convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Viviane Parisi. Renzo prepara la sua vendetta coinvolgendo suo malgrado l'amico di famiglia Michele Laudato, ma la situazione gli sfugge di mano...

