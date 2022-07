Un film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando consigli per decidere cosa vedere su Amazon Prime Video in questo fine settimana di luglio, è bene che lo sappiate: oggi esce l'ottavo episodio, cioè il finale di stagione di The Boys 3.

Dopo averlo visto, vi suggeriamo il film Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Pietro Sermonti, appena arrivato su Prime. Altra novità la serie tv Senza Confini con Álvaro Morte (La casa di carta, La Ruota del Tempo), mentre tra i titoli in scadenza ci sono le stagioni dalla 11 alla 13 di Law & Order: Unità Vittime Speciali. A voi la scelta e buon week end!

Corro da te (film 2022) - data di uscita 4 luglio

Single e affascinante seduttore, Gianni è un seduttore seriale. Gestisce un'importante azienda di scarpe da corsa ed è pronto a tutto pur di conquistare la donna di turno, arrivando persino a fingersi costretto su una sedia a rotelle per suscitare pietà. La sua vita però è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una donna solare e dinamica che un incidente ha reso paraplegica.

Senza Confini (serie Exclusive 2022) - data uscita 7 luglio

Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. La super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto, in una serie di qualità piena d’azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

The Boys 3 (serie tv Original 2022, episodio 8 finale di stagione) - data di uscita 8 luglio

È un anno di calma. Patriota è placato. Butcher lavora per il governo supervisionato da Hughie di tutte le persone. Entrambi vogliono trasformare la pace e tranquillità in sangue e ossa. The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Super, finiscono per scontrarsi con i Sette, dando il via alla guerra e alla caccia alla leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

Law & Order: Unità Vittime Speciali (serie tv, stagioni 11-12-13) - scadenza 13 luglio

È diventato uno dei programmi più seguiti della TV grazie alle sue crude storie di crimini sessuali, a interpretazioni premiate con gli Emmy e a un cast potente. Law & Order: Unità Vittime Speciali presenta la sua undicesima stagione con aspettative che non sono mai state così alte.

