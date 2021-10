Tre film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Non c'è il campionato di calcio, inizia a far fresco... Non mancano le scuse in questo fine settimana per chiudersi in casa e guardare qualcosa in streaming. Ed ecco come ogni settimana i nostri consigli per gli abbonati di Amazon Prime Video.

Iniziamo dalle serie tv: come nuova uscita c'è la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, per dare un po' di horror al week end. Se invece il primo pensiero è non perdere i titoli che stanno per essere cancellati dal catalogo di Prime Video, allora c'è la stagione 601 di Vikings in scadenza, così come una serie di anime, tra cui noi abbiamo scelto tre classici (tra tutti quelli in scadenza di cui vi abbiamo parlato; qui invece l'elenco dei migliori anime di Prime e qui la nostra recensione di Conan).

Passiamo ai film: il più nuovo, in esclusiva Amazon, è Infinite con Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor. Appena arrivati su Prime ci sono anche Stronger e The last man (che non c'entra con la serie tv su Star Disney+).

Ecco quindi i nostri consigli streaming per questo week end su Prime Video.

The Walking Dead: World Beyond stagione 2 (serie tv 2021) - uscita 4 ottobre

Genere: orrore, post apocalittico. Numero episodi: 20

La seconda stagione concluderà l'epica storia di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston): quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su se stessi e sul mondo. Mentre affrontano la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattono per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza sarà persa e ritrovata.

Creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond vede protagonisti Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold e Ted Sutherland.

Link Prime Video

Stronger - Io sono più forte (film 2017) - uscita 4 ottobre

Per riconquistare il cuore di Erin, che lo ha lasciato, poi lo ha ripreso e poi lo ha lasciato di nuovo, Jeff Bauman prepara un cartellone e si piazza sulla linea di traguardo della maratona di Boston. Ma Erin non finirà mai la gara perché una bomba esplode uccidendo e ferendo pubblico e partecipanti. Jeff è tra le vittime dell'esplosione… Con Jake Gyllenhall

Link Prime Video

The last man (film 2019) - uscita 4 ottobre

Kurt veterano di guerra che rientra dal fronte e trova solo miseria e perdizione nel luogo che prima chiamava casa. Vittima delle sue allucinazioni, trova rifugio nei sermoni del profeta di strada Noe, che sostiene che il peggio debba ancora arrivare. Con Hayden Christensen, Harvey Keitel, Marco Leonardi.

Link Prime Video

Infinite (film 2021) - uscita 7 ottobre

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Cercando di auto-curarsi e sull'orlo del crollo mentale, un gruppo segreto che si fa chiamare "Infiniti" arriva in suo soccorso, rivelando che i suoi ricordi sono reali. Il film è diretto da Antoine Fuqua, nel cast si annoverano: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson.

Link Prime Video

Vikings - stagione 601 (serie tv 2020) - scadenza 14 ottobre

La Stagione 6 torna a seguire la battaglia tra fratelli che ha reso Bjorn il nuovo re di Kattegat. Ma Bjorn fatica a vestire i panni del suo defunto padre. Ivar trova un alleato nel principe Oleg, spietato e imprevedibile governatore della Rus’!

Link Prime Video

G.T.O. Great Teacher Onizuka (serie tv anime 2001) - scadenza 14 ottobre

Eikichi Onizuka ha deciso di dare una svolta alla sua vita; lasciato alle spalle il suo passato da teppista ambisce a diventare il piu' grande insegnante di tutto il Giappone, quanto mai attirato dall'idea di circondarsi di giovani e belle studentesse.

Link Prime Video

Mobile Suit Gundam (serie tv anime 1980) - scadenza 14 ottobre

Amuro Rey, un giovane di Side 7, si ritrova suo malgrado a difendere la colonia dall'incursione di due giganteschi robot, alla guida della nuova arma della Federazione: il Gundam, un potentissimo robot con il quale sbaraglia gli avversari, pur non sapendo manovrarlo correttamente.

Link Prime Video

Full Metal Panic! (serie tv anime 2002) - scadenza 14 ottobre

In un quadro mondiale fatto di continue guerre, un’organizzazione segreta di nome Mithril si propone lo scopo di realizzare interventi militari per sedare gli scontri armati. Sosuke Sagara è un mercenario al soldo della Mithril che assumerà il gravoso compito di proteggere Kaname Chidori, una ragazza whispered, e per fare ciò sarà costretto ad iscriversi nello stesso Liceo di Kaname.

Link Prime Video