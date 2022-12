Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Che facciate il ponte o no, il week end è iniziato per tutti e con esso arrivano puntuali i nostri consigli streaming per gli abbonati di Prime Video.

Diciamo subito che se avete tempo per un solo titolo, allora buttatevi sui primi 3 episodi di The Bad Guy, la nuova serie tv italiana con Luigi Lo Cascio.

Se poi avete ancora tempo abbiamo selezionato quattro film: due novità, Something from Tiffany's e Hawa, e due contenuti in scadenza, La paranza dei bambini e Antebellum. A voi la scelta e buon week end!

The Bad Guy (serie tv Amazon Original) - data di uscita 8 dicembre

Modalità di uscita: i primi tre episodi l'8 dicembre, gli ultimi tre il 15 dicembre

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Something from Tiffany's (film Original) - data di uscita 9 dicembre

Nulla è come la magia e l’atmosfera delle feste a New York, quando le strade brillano di luci, le vetrine sono abbaglianti e una scatoletta speciale di Tiffany potrebbe cambiare la vita di una persona. O di più persone. Rachel e Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) sono una coppia felice, ma non ancora pronta a fare il grande passo. Ethan e Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell), la classica coppia da foto, sono invece pronti per rendere tutto ufficiale. Uno scambio di regali fa incrociare le due coppie e metterà in moto una serie di colpi di scena e inaspettate scoperte che porteranno i quattro incontro al loro destino. Perché l’amore, come la vita, è pieno di sorprese in questo film romantico per le feste.

Something from Tiffany's è diretto da Daryl Wein, scritto da Tamara Chestna, prodotto da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, con Zoey Deutch, Kendrick Sampson, Ray Nicholson, Shay Mitchell, Leah Jeffries e Jojo T. Gibbs.

Hawa (film Original) - data di uscita 9 dicembre

Hawa (Sania Halifa) è una quindicenne che vive sola con la nonna gravemente malata (Oumou Sangaré), e teme di essere trasferita in un'altra casa dai servizi sociali. Quando viene a sapere che Michelle Obama è a Parigi per tre giorni, Hawa ha la pazza idea di farsi adottare dalla famosissima celebrità, che ammira più di chiunque altro al mondo. Il nuovo film Original francese è diretto dalla regista e sceneggiatrice Maimouna Doucouré.

La paranza dei bambini (film 2019) - data di scadenza 12 dicembre

Napoli 2018. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò vogliono diventare ricchi alla svelta, comprare abiti firmati e motorini nuovi. In particolare Nicola, la cui madre gestisce una piccola tintoria non resiste alla tentazione di entrare a far parte di una 'famiglia' camorrista.

Antebellum (film 2020) - data di scadenza 13 dicembre

L'autrice di successo Veronica Henley si ritrova intrappolata in una realtà orribile e dovrà scoprire il mistero sconvolgente che si nasconde dietro questa nuova verità. ANTEBELLUM è il nuovo e terrificante thriller del produttore degli acclamati SCAPPA - GET OUT e US, e dei registi rivoluzionari Gerard Bush e Christoper Renz. Un’entusiasmante nuova voce del panorama cinematografico mondiale.

