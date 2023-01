Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Le feste sono definitivamente alle spalle, ma anche questa settimana non mancano i "regali" del catalogo di Prime Video. Iniziamo dalle novità: menzione particolare per la seconda e ultima stagione di Hunters che uscirà venerdì, ma nell'attesa ci sono due film come Freaky e soprattutto Fast & Furious 9.

Tra i titoli in scadenza, invece, ne abbiamo selezionati due da non farsi sfuggire, ovvero l'anime Demon Slayer: il treno Mugen e le quattreo stagioni della bellissima serie tv Mr. Robot. Come sempre, a voi la scelta.

Hunters stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 13 gennaio

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

La serie è creata da David Weil, che ne è anche showrunner, ed è prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions e Halcyon Studios. Nel cast Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

Freaky (film 2021) - data di uscita 9 gennaio

La vita della diciassettenne Millie Kessler (KATHRYN NEWTON) diventa inquietante e quanto meno bizzarra quando un pugnale magico fa sì che il suo corpo e quello di uno spietato serial killer, noto con il nome “Il Macellaio” (VINCE VAUGHN), vengano scambiati.

Fast & Furious 9 (film 2021) - data di uscita 11 gennaio

Dom Toretto pensava di aver chiuso per sempre con la sua vita da fuorilegge, ma nemmeno lui può sfuggire al passato. Quando Jakob, il fratello abbandonato, riappare all’improvviso nelle vesti di un assassino d’élite, la crew si riunisce per aiutare Dom a regolare un vecchio conto e a fermare il diabolico piano di un nemico: distruggere la sua famiglia.

Demon Slayer: il treno Mugen (film animato 2021) - data di scadenza 12 gennaio

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zen'itsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni: il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro! Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, precipitando così in un sogno infinito!

Link Prime Video

Mr. Robot (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 14 gennaio

Mr. Robot è un thriller tecnologico che segue le vicende di Elliot, un giovane programmatore che di giorno lavora come ingegnere in una ditta di sicurezza informatica, e di notte è un hacker giustiziere. Elliot si trova a un bivio quando il misterioso leader di un gruppo di hacker attivisti lo recluta per distruggere l'azienda che viene pagato per proteggere. Con Rami Malek.