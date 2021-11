Disney+ Day, l'elenco dei film, delle serie e dei cartoni in uscita su Disney plus

Venerdì 12 novembre, a due anni dal lancio della piattaforma, Disney+ in tutto il mondo festeggia il "Disney plus day", una giornata dedicata ai fan e in particolare agli abbonati.

Per questo giorno, The Walt Disney Company ha annunciato nuove promozioni per tutti i suoi brand, oltre a contenuti aggiuntivi disponibili in anteprima questo venerdì, per dare il via alla celebrazione mondiale di Disney+ per ringraziare i fan. Oltre a vantaggi esclusivi nei Parchi Disney di tutto il mondo, offerte su ShopDisney, gli abbonati di Disney+ potrenno godersi anteprime esclusive sulla piattaforma di streaming.

Dalle 15:00, i fan potranno anche trovare sugli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT anteprime dei film e delle serie Disney+ in arrivo. Alle 17.00, gli abbonati Disney+ potranno anche accedere sulla piattaforma a contenuti speciali dei Pixar Animation Studios e, alle 17:45, dei Marvel Studios, a cui si aggiungeranno altre anticipazioni a sorpresa.

Ma soprattutto, ecco qui sotto l'elenco dei film, delle serie tv e delle storie animate in uscita oggi. Il titolo più importante è Home sweet home alone, il nuovo sequel del mitico Mamma, ho perso l'aereo.

Restando sui film, da oggi sono visibili gratis (dopo essere usciti al cinema e in streaming con accesso vip a pagamento) Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (Marvel) e Jungle Cruise, che punta a essere il nuovo Pirati dei Caraibi.

Tra le serie, invece, quella da non perdere è Dopesick, su Star (quindi per un pubblico adulto), con Michael Keaton che ci mostrerà il volto più spietato dell'indutria farmaceutica americana. Infine, tra i corti citazione d'onore per Ciao Alberto, che ci riporta in Liguria, nel mondo del film di animazione Luca.

Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza (serie tv Star Original)

Data di uscita: i primi due episodi il 12 novembre, poi uno a settimana

Dagli executive producer Danny Strong e Michael Keaton che è anche protagonista della serie, Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza esamina come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana. La serie porta gli spettatori nell'epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni probabilità, gli eroi riusciranno a farsi strada in una corsa intensa e avvincente per abbattere le forze delle multinazionali, causa di questa crisi, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro best-seller del New York Times scritto da Beth Macy.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (film Marvel)

L'ultimo blockbuster targato Marvel Studios vede protagonista Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, un giovane supereroe che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle e con suo padre, leader della pericolosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film è interpretato anche da Awkwafina nei panni dell'amica di Shang-Chi, Katy, Meng'er Zhang, Fala Chen e Florian Munteanu, con Michelle Yeoh nel ruolo di Ying Nan e Tony Leung in quello di Xu Wenwu.

Home Sweet Home Alone - Mamma ho perso l'aereo (film Disney+)

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle peripezie esilaranti ed epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è davvero nessun posto come la propria "casa dolce casa". Nel cast del film anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea e tanti altri.

Jungle Cruise (film Disney+)

La nuova avventura Disney Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un'intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell'ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell'umanità sono appesi a un filo.

Il mondo secondo Jeff Goldblum stagione 2 (docu-serie Disney)

Jeff Goldblum è tornato - ed è curioso come sempre. In questa seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici

formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

Intrecci del passato (serie tv Disney Argentina)

Allegra sogna di entrare nella compagnia teatrale Eleven O’ Clock e diventare la protagonista di “Freaky Friday”, lo spettacolo che ha reso famosa sua nonna molti anni prima. Sua nonna, Cocò, è una leggenda vivente del teatro musicale e ha una relazione complicata con Caterina, la madre di Allegra. La vita di quest’ultima cambia drasticamente quando trova un braccialetto misterioso in casa che la porta indietro al 1994, l’anno in cui Caterina aveva la sua stessa età e stava iniziando la carriera all’interno della compagnia Eleven O’ Clock mentre viveva all’ombra di Cocò (ormai all’apice della sua carriera). Riuscirà Allegra a cambiare il passato?

Ciao Alberto (corto Pixar spinoff del film Luca)

Il mostro marino Alberto, amante del divertimento, vuole dimostrare tutto il suo valore al suo stoico mentore Massimo.

I racconti di Olaf (corti Disney spinoff di Frozen)

Ne I Racconti di Olaf, Olaf diventa protagonista e si trasforma da pupazzo di neve a intrattenitore, assumendo anche i ruoli di produttore, attore, costumista e scenografo, per la sua esclusiva “rivisitazione” di cinque delle storie animate Disney tra le più apprezzate, in questa serie di nuovi corti animati targata Walt Disney Animation Studios. Il carismatico e versatile Olaf dimostra il suo talento teatrale assumendo ruoli iconici come quelli di una sirena, un genio, un re leone (e non solo) e intrattenendo Arendelle con le sue deliziose versioni abbreviate di queste amate storie. La regia della serie è affidata allo storico animatore Disney Hyrum Osmond e la produzione a Jennifer Newfield.

I Simpson in Plusaversary (corto Simpson - Disney)

I Simpson in Plusaversary è il terzo di una serie di corti Disney+ de I Simpson che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in Il risveglio della Forza dopo il riposino e The Good, The Bart, and The Loki, sono attualmente disponibili su Disney+. Plusaversary è l’evento dell’anno a Springfield, tra amici provenienti da tutta la piattaforma e musiche adatte a una vera principessa Disney.