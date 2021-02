I film e le serie tv (d'amore e non solo) da vedere in streaming nel weekend di San Valentino 

Storie d'amore, come nella migliore delle tradizioni, ma anche le ultime ed imperdibili novità delle piattaforme di streaming. Tutti i consigli per il finesettimana con Netflix ed Amazon Prime Video

Quali film e serie tv vedere nel weekend in arrivo, ovvero quello di San Valentino 2021? Non solo pellicole d'amore, come nella migliore delle tradizioni, ma anche le ultime novità in arrivo sulle piattaforme di streaming come Netflix ed Amazon Prime Video, sono da tenere a mente nel finesettimana segnato da zone gialle, arancioni e rosse e... maltempo.

Film e serie tv d'amore da vedere nel weekend di San Valentino 2021

Amazon Prime Video offre una vasta scelta di film d'amore da vedere, in coppia e non. Dai film da vedere tutti di un fiato come Shakespeare in Love ad Amici, amanti e... fino alle serie tv come Modern Love e This is Us, utili se la vostra idea è quella di trascorrere un weekend davanti alla tv. L'offerta della piattaforma è davvero molto ricca e comprende anche titoli iconici come Notthing Hill e Lost in traslation.

A STAR IS BORN (FILM SU NETFLIX). In uscita su Netflix proprio nel giorno di San Valentino, la storia d'amore è molto romantica, ma non esageratamente smielata. Parla di Jackson Maine (Cooper), cantante rock con problemi legati all'alcol, che in un night conosce Ally Campana, cantante dilettante di origini italiane (come Stefani Joanne Angelina Germanotta, il vero nome di Lady Gaga, qui al debutto come attrice), che pur avendo un talento straordinario è stata scoraggiata da chi le ha detto che non è abbastanza bella da diventare famosa come cantautrice: sarà lui ad aiutarla a credere in se stessa...

TUA PER SEMPRE (FILM SU NETFLIX), terzo capitolo di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Tratto dai romanzi di Jenny Han con protagonisti Lara Jean e Peter, è uscito venerdì 12 febbraio su Netflix. Di cosa parla questa nuova stagione? Tutto ruota attorno all'ultimo anno di lieceo mentre Lara Jean ritorna da un viagggio di famiglia in Corea e riflette sui suoi progetti per il college... con o senza Peter.

MALCOM E MARIE (FILM SU NETFLIX). Protagonisti di questo film, che sta riscuotendo grosso successo su Netflix, John David Washington, figlio del più famoso Denzel, e la bellissima Zendaya, una delle attrici più promettenti del momento e vero e proprio sex symbol. La trama? Quando un regista torna a casa con la fidanzata dopo l'anteprima di un film, tensioni represse e dolorose rivelazioni portano la coppia ad un confronto sentimentale.

BRIDGERTON (SERIE TV SU NETFLIX). Una delle serie più viste degli ultimi tempi e nella classifica delle più viste di sempre su Netflix. Vero e proprio fenomeno mediatico che ha appassionato tutto il mondo con il suo racconto dell'amore nella Londra del 1800. Una serie tv ambientata nel passato, ma i temi sono trattati in maniera moderna: scardinando le credenze fiabesche sull'amore Bridgerton dà un esempio più concreto e realistico di tutto l'impegno che ci vuole per far funzionare un rapporto. Intrigante, appassionante e con un protagonista super sexy che ha conquistato davvero tutti.

LEI (FILM SU NETFLIX). Piccolo capolavoro di Spike Jonze con protagonista Joaquin Phoenix. Non è la classica storia d’amore, a far battere il cuore del protagonista ò infatti un’intelligenza artificiale.

CHIAMAMI COL TUO NOME (FILM SU NETFLIX). Pluripremiato film di Luca Guadagnino (che ha vinto anche l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale), è la storia d’amore tra Elio, un ragazzo italiano, e Oliver, uno studente americano in visita nel nostro Paese.

I PASSI DELL'AMORE (FILM SU NETFLIX). Una vera e propria stroia strappacuore. Protagonista è Jamie (Mandy Moore), a soffrire di un male incurabile ma senza farlo notare: allegra e dolcissima, non fa parte del cerchio dei ragazzi popolari del suo liceo, di cui invece Landon (Shane West) sembra il presidente. Dopo la diffidenza iniziale lui se ne innamora e non lascia che nulla si frapponga tra loro.

Film e serie tv (non d'amore) da vedere nel weekend di San Valentino 2021

NOTIZIE DAL MONDO (FILM SU NETFLIX). Uscito il 10 febbraio (titolo originale News of the World), con protagonista Tom Hanks, è entrato subito nella top 10 dei contenuti più visti. Film di genere western, tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 2016 da Paulette Jiles, la storia è ambientata nel Texas del 1870. Hanks interpreta il capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano di guerra, che prima del conflitto era un tipografo ed editore, ma dopo aver perso tutto si è reinventato come lettore di giornali per gli abitanti di villaggi e paesini isolati del Texas. Tra un villaggio e un altro si imbatte in una bambina bionda, rapita anni prima dagli indiani Kiowa e cresciuta come membro della tribù, finché è stata rintracciata e strappata alla sua famiglia adottiva per essere portata dai suoi zii. La piccola parla solo la lingua dei Kiowa, ma nonostante la barriera linguistica i due si affezionano l'uno all'altra.

SOULMATES (SERIE TV SU PRIME VIDEO). Se vi manca Black Mirror, dall'8 febbraio su Amazon Prime Video è disponibile Soulmates, serie tv antologica, distopica e anche un po' inquietante. Ambientata quindici anni nel futuro, ha per protagonista l'invenzione della società Soul Connex, che ha sviluppato questo test tanto perfetto quanto perturbante: per scoprire chi è l'anima gemella basta sottoporvisi, e - se anche l'anima gemella fa il test - arriva il risultato inequivocabile. Un risultato che, come prevedibile, può rovinare anche le coppie più affiatate.

IL CASO PANTANI (FILM SU AMAZON PRIME VIDEO). In uscita il 14 febbraio, è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte. È il racconto di un uomo e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il caso Pantani è la storia di un atleta che è diventato un mito. Diretto da Domenico Ciolfi e con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Gianfelice Imparato, Paola Baldini e Giobbe Covatta.

L'ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE (SERIE TV SU NETFLIX). Una storia di amicizia al femminile, con protagoniste le attrici Sarah Chalke e Katherine Heigl, che sta avendo molto successo negli ultimi giorni. Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza fino ai quarant'anni.

Se, invece, siete in mood "recupero", ecco le serie più acclamate degli ultimi mesi da recuperare: Cobra Kai, Lupin e The Winx - Saga.