Novità e grandi classici, tutti i film e le serie tv da vedere questa estate su Disney+ e Star

Disney ha diffuso oggi la lista completa con tutti i titoli di serie tv e film, sia nuovi sia già usciti in passato su altri canali televisivi o piattaforme, che saranno disponibili in streaming su Disney+ nell'imminente estate 2021.

Tra le nuove uscite, tre sono quelle da non perdere: i film di animazione Luca e Raya e l'ultimo Drago, visibili nei prossimi giorni, così come la nuova serie tv Marvel, ovvero Loki.

E ancora... Il 18 giugno arriverà in esclusiva la serie LGBTQ+ Star Original Love, Victor, che tornerà con la seconda stagione. Il 25 giugno farà il suo debutto la serie originale Disney+ La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni con Tony Hale.

La line-up estiva continua con la serie animata originale Disney+ Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! che debutterà il 2 luglio, lo stesso giorno di Race to the Centre of the Earth di National Geographic, mentre il 16 luglio arriveranno la serie originale Disney+ Turner e il casinaro - La serie e i nuovissimi corti animati Spidey and His Amazing Friends. Il 13 agosto arriva la seconda stagione di Godfather of Harlem con Forest Whitaker.

Tra i titoli in arrivo a luglio anche Black Widow, lungometraggio targato Marvel Studios, e Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt: entrambi saranno visibili al cinema e su Disney+ con Accesso VIP a pagamento.

In aggiunta ai nuovi titoli originali in arrivo quest'estate, sbarcheranno su Disney+ oltre 15 serie TV e più di 50 film. Il 25 giugno arriveranno nella sezione Star su Disney+ le tre stagioni complete della serie italiana Boris (in attesa della nuova stagione), mentre il 9 luglio sarà disponibile la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy e la terza e quarta stagione di 9-1-1. Successivamente sulla piattaforma si aggiungeranno i rispettivi spin-off con la terza e quarta stagione di Station 19 e le prime due stagioni di 9-1-1: Lone Star.

Ecco quindi l'elenco completo di tutti i film e tutte le serie tv in uscita nei prossimi mesi caldi su Disney+ e nella sezione per adulti di STAR.

Le nuove serie tv in uscita su Disney+ e Star per l'estate 2021

Genius: Aretha (stagione 1): uscita 4 giugno

Loki (stagione 1): uscita 9 giugno

Solar Opposites (stagione 2): uscita 11 giugno STAR

Love, Victor (stagione 2): uscita 18 giugno STAR

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni (stagione 1): uscita 25 giugno

Pride (stagione 1): uscita 25 giugno STAR

Monsters & Co. La Serie - Lavori in corso (stagione 1): uscita 2 luglio

Breeders - Genitori al limite (stagione 1): uscita 2 luglio STAR

Hip Hop Uncovered (stagione 1): uscita 9 luglio STAR

Race to the Centre of Earth (stagione 1): uscita 9 luglio

Turner e il casinaro - La Serie (stagione 1): uscita 16 luglio STAR

Spidey and his amazing friends - i Corti (stagione 1): uscita 16 luglio

I segreti delle attrazioni Disney (stagione 1): uscita 16 luglio

Cip e Ciop al parco (stagione 1): uscita 23 luglio

Corti sperimentali "Corto circuito" (stagione 2): uscita 30 luglio

Marvel Studios Legends What if...? (stagione 1): uscita 30 luglio

A Teacher - Una storia sbagliata (stagione 1): uscita 30 luglio STAR

Turning the tables (stagione 1): uscita 30 luglio

What if...? (stagione 1): uscita agosto

The Chi (stagione 4): uscita 6 agosto STAR

Godfather of Harlem (stagione 2): uscita 13 agosto STAR

FF Comedy Kenny Smith (stagione 1): uscita 13 agosto

Elena, diventerò presidente (stagione 2)

Growing Up Animal (stagione 1): uscita 20 agosto

Reservation Dogs (stagione 1): uscita 20 agosto STAR

That one word - Feyenoord (stagione 1): uscita 27 agosto STAR

Vacation friends (stagione 1): uscita 27 agosto STAR

Olaf's Retelling (stagione 1): uscita 27 agosto

I nuovi film in uscita su Disney+ nell'estate 2021 (gratis)

Raya e l'ultimo drago: uscita 4 giugno

Luca: uscita 18 giugno

Crudelia: uscita 27 agosto

I nuovi film in uscita con Accesso VIP

Black Widow: uscita 9 luglio

Jungle Cruise: uscita 30 luglio

Le vecchie serie tv in uscita su STAR nell'estate 2021

Emergence (4 giugno)

The Killing (11 giugno)

Il risolutore (11 giugno)

Life in pieces (18 giugno)

Boris (25 giugno)

Son of Zorn (2 luglio)

Grey's Anatomy (9 luglio, stagione 17)

9-1-1 (9 luglio)

War of the Worlds (16 luglio)

Station 19 (16 luglio)

The Chi (23 luglio, stagioni 1-3)

Body of Proof (30 luglio)

L'uomo di casa (30 luglio)

9-1-1: Lone Star (6 agosto)

American Dad (6 agosto, stagioni 11-16)

Big City Green (6 agosto)

Criminal Minds: Suspect Behaviours (13 agosto)

Snowfall (20 agosto)

Single Parents (27 agosto)

I film da rivedere questa estate su Star

Giulia (4 giugno)

Le ragazze del Coyote Ugly (4 giugno)

Il volo della fenice (4 giugno)

I Origins (4 giugno)

Glee: the 3D Concert Movie (4 giugno)

Lassù qualcuno è impazzito (4 giugno)

Monuments men (11 giugno)

Butch Cassidy (11 giugno)

Billy Bathgate - A scuola di gangster (11 giugno)

The Counselor (18 giugno)

Storia di una ladra di libri (18 giugno)

Tempesta di fuoco (18 giugno)

Behind Enemy Lines (25 giugno)

Nixon - Gli intrighi del potere (25 giugno)

Il coraggio della verità (25 giugno)

La fuga di Martha (25 giugno)

Juno (25 giugno)

Chronicle (2 luglio)

Wilson (2 luglio)

La giustizia di un uomo (2 luglio)

Alita - Angelo della battaglia (9 luglio)

Speed (9 luglio)

Speed 2 - Senza Limiti (9 luglio)

Hot Shots! (16 luglio)

Hot Shots! 2 (16 luglio)

I love shopping

Atto di fede (23 luglio)

Allarme Rosso (23 luglio)

Crazy Heart (23 luglio)

Sorveglianza... speciale (23 luglio)

Io, me & Irene (30 luglio)

Il senso dell'amore (30 luglio)

Notorius B.I.G. (6 agosto)

Romy and Michelle's High School Reunion (6 agosto)

Up Close and Personal (6 agosto)

Tolkien (13 agosto)

Il regno del fuoco (13 agosto)

Mio cugino Vincenzo (13 agosto)

Beaches (13 agosto)

The Aviator (20 agosto)

Green Card - Matrimonio di convenienza (20 agosto)

La grande promessa (20 agosto)

Joy (27 agosto)

Music Graffiti (27 agosto)

Su e giù per Beverly Hills (20 agosto)