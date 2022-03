Film e serie tv, 10 novità da guardare su Disney+ e Star ad aprile (c'è la serie di Le fate ignoranti)

Se pensate che Disney+ sia una piattaforma streaming dove ci sono solo cartoni animati e film per bambini, l'elenco delle uscite di aprile 2022 vi farà ricredere. Un aprile caldissimo, con moltissimi titoli in arrivo sau Star vietati ai più piccoli.

Segnaliamo in particolare l'uscita dell'attesissima serie tv di Le fate ignoranti, il nuovo film del maestro Terrence Malick, un film con Sebastian Stan che bissa dopo Pam & Tommy e la serie sulla celebre truffa messa in piedi da Elizabeth Holmes (una specie di risposta a Inventing Anna).

Ci sono ovviamente anche novità più adatte ai ragazzi, a partire da Meglio Nate che niente, e a beneficio di tutta la famiglia diamo un'ultima notizia: dal 6 aprile su Disney+ è disponibile la stagione 32 completa dei Simpson. Meglio di così...

Meglio Nate che niente (film 2022) - dall'1 aprile su Disney+

In Meglio Nate Che Niente, il tredicenne Nate Foster sogna con tutto se stesso Broadway. C'è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica. Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno di nascosto nella Grande Mela per un'opportunità unica nella vita e per dimostrare a tutti che si sbagliano. Un incontro casuale con la zia Heidi, che Nate non vede da tempo, stravolge il suo viaggio. Insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Basato sul pluripremiato romanzo.

Single, drunk, female (serie tv 2022) - tutti gli episodi il 6 aprile su Star (VM 16)

Un licenziamento collettivo in una media company di New York costringe la ventenne alcolizzata Samantha Fink a sfruttare l'unica possibilità che ha per smettere di bere ed evitare il carcere: tornare a casa dalla sua prepotente madre, Carol. Di ritorno a Greater Boston, Samantha inizia una nuova vita, lavorando nella drogheria locale dove tuttavia è circondata da tutti i motivi che l'avevano spinta a iniziare a bere. Samantha torna quindi a confrontarsi con il passato, litiga con la sua ex migliore amica perfettina, che ora esce con il suo ex ragazzo, e intraprende un cammino per dimenticare la sua parte peggiore e scoprire quella migliore. Più o meno.

Sex Appeal (film 2022) - dall'8 aprile su Star (VM 16)

Avery Hansen-White non fa cose in cui sa di non eccellere. Così, quando il suo ragazzo a distanza accenna di voler fare un passo avanti nella loro relazione, lei si impegna a migliorare la sua sessualità usando il suo più vecchio amico, Larson, come cavia. In questa esilarante commedia per adolescenti, lo studio di Avery si traduce nella realizzazione che il sesso e l'amore non sono solo qualcosa di meccanico e che le relazioni richiedono sia testa che cuore.

Le fate ignoranti (serie tv 2022) - dal 13 aprile su Star (VM 16)

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata, dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un'amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

The Kardashians (serie show 2022) - dal 14 aprile su Star (VM 16)

La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più, divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

Fresh (film 2022) - dal 15 aprile su Star (VM 18)

Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l'invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

The Dropout (serie tv 2022) - tutti gli episodi il 20 aprile su Star (VM 18)

Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. Dall'executive producer Elizabeth Meriwether, The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d'occhio?

Grown-ish (serie tv stagione 4) - tutti gli episodi il 20 aprile su Disney+

Zoey torna alla Cal U per l'ultimo anno, il traguardo si avvicina per tutto il suo gruppo. Le amicizie sono messe alla prova, le relazioni diventano difficili e la posta in gioco è più alta che mai. Riuscirà Zoey ad arrivare alla laurea o sarà costretta a cambiare rotta?

Dollface (serie tv stagione 2) - tutti gli episodi il 27 aprile su Star (VM 16)

Nella seconda stagione della serie Jules (Kat Dennings) e le sue amiche, dopo la pandemia e dopo le sofferenze in amore, stanno per compiere trent'anni. Ora che si è riunita con le sue amiche (Brenda Song, Shay Mitchell ed Esther Povitsky), Jules indagherà più a fondo su se stessa e cercherà di mantenere compatto il gruppo.

La vita nascosta - Hidden Life (film 2022) - dal 29 aprile su Disney+

Scritto e diretto da Terrence Malick e basato su eventi realmente accaduti, La Vita Nascosta - Hidden Life è la storia di un eroe dimenticato, Franz Jägerstätter, che si rifiutò di combattere per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando l'umile contadino austriaco si trova ad affrontare la minaccia di una condanna a morte per tradimento, la sua fede incrollabile e il suo amore per la moglie Fani e le sue figlie mantengono vivo il suo spirito.