Film e serie tv, 10 novità da guardare su Disney+ e Star a febbraio 2022

Cosa c'è di nuovo su Disney+? Se state cercando le ultime novità nel catalogo della piattaforma streaming, date un'occhiata ai nostri dieci consigli per il mese di febbraio.

Il titolo più atteso è Pam & Tommy, serie tv riservata a un pubblico adulto che parla di una famosa storia vera di qualche anno fa. E nei prossimi giorni arriva anche la seconda parte3 dell'ultima stagione di the Walking Dead.

Sbarcano in piattaforma anche The French Dispatch e The King's Man - Le origini, dopo le rispettive uscite cinematografiche. E arriva direttamente in streaming No Exit. Per il resto, vi invitiamo a leggere la nostra lista di suggerimenti streaming per febbraio 2022 su Disney+ e Star.

Pam & Tommy (serie tv 2022) - dal 2 febbraio su Star (i primi 3 episodi)

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997.

La serie originale composta da otto episodi è una storia d’amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.

Black-ish stagione 7 (serie tv 2022) - dal 2 febbraio su Disney+

Uno sguardo divertente e audace alla determinazione di un uomo nello stabilire un senso di identità culturale per la sua famiglia. Continuando a raccontare storie che fanno luce su eventi attuali attraverso le vite dei membri della famiglia Johnson, la serie affronta diversi temi come la pandemia globale, il voto, il razzismo sistematico e il movimento per la giustizia sociale e l’uguaglianza.

Grown-ish stagione 3 (serie tv 2021) - dal 9 febbraio su Disney+

È il terzo anno e il gruppo decide di organizzare una festa a tema HBCU per cominciare il semestre. Zoey torna dalla sua estate all’estero e realizza che deve affrontare il prima possibile i suoi sentimenti per Aaron e Luca.

The French Dispatch (film 2021) - dal 16 febbraio su Star

The French Dispatch dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo. Il film è interpretato da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

What We Do in the Shadows stagione 3 (serie tv 2022) - dal 16 febbraio su Disney+

What We Do in the Shadows segue quattro vampiri che hanno "vissuto" insieme per centinaia di anni. Nella terza stagione i protagonisti raggiungono un nuovo livello di potenza e si imbattono nel vampiro da cui discendono tutti i vampiri, una sirena tentatrice, nei gargoyle, in un match di kickball contro i lupi mannari, nei casinò di Altantic City, nei culti del benessere, nelle ex fidanzate, nelle palestre e in una grande quantità di curiosità soprannaturali.

The Walking Dead stagione 11 parte 2 (serie tv 2022) - dal 21 febbraio su Star

Questo febbraio, The Walking Dead ritorna con alcuni dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente attacco dei Mietitori; mentre altri ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Una verità resiste: le vite sono appese ad un filo e ogni decisione cambia drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

The King's Man - Le Origini (film 2021) - dal 23 febbraio su Star

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man - Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

No Exit (film 2022) - dal 25 febbraio su Star

In No Exit, Havana Rose Liu (Mayday) debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Serie animate per adulti - nuove stagioni

Bob's Burgers stagione 10 completa - data di uscita 2 febbraio

I Griffin - Family Guy stagione 18 completa - data di uscita 23 febbraio